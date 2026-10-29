Slušaj vest

Izmenjeni dogovor o starateljstvu glumice Hale Beri nad sinom Maseom ostaće na snazi nakon što je ukinuta privremena zabrana koja je zatražena na zahtev njenog bivšeg supruga Olivijea Martineza.

Beri i Martinez su od ponedeljka, 19. oktobra, prisustvovali sudskim ročištima povodom Martinezovog zahteva za izdavanje zabrane prilaska glumici, kojom je želeo da zaštiti sebe i njihovog trinaestogodišnjeg sina Masea.

Prema izvoru magazina Pipl, nakon gotovo dve nedelje svedočenja, privremena zabrana je ukinuta, a zahtev za izdavanje zabrane zbog porodičnog nasilja odbijen.

Hale Beri Foto: XNY / StarMax / Profimedia

Trenutni dogovor o starateljstvu, kojim je izmenjeno vreme koje Maseo provodi sa majkom, privremeno je produžen. Hale i Olivije će se u novembru ponovo pojaviti pred sudom kako bi preispitali postojeći dogovor.

„Izuzetno nam je drago što je sud ukinuo privremenu zabranu“, izjavila je Marina Bek, advokatica glumice.

„Hale je odlučna da se i dalje usredsredi na dobrobit svoje porodice i ono što je najbolje za nju“, dodala je ona.

Predstavnik Olivijea Martineza nije odmah odgovorio na zahtev magazina za komentar.

Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: David Livingston / Getty images / Profimedia

Bivši suprug optužio glumicu za fizičko nasilje nad sinom

Početkom oktobra Martinez je optužio Hale Beri da je bila nasilna prema njihovom sinu Maseu. Podneo je zahtev za samostalno starateljstvo, tvrdeći da je glumica fizički zlostavljala dečaka tokom incidenta 26. septembra, kao i da je bilo drugih slučajeva zlostavljanja prethodnih godina.

Istog dana sudija je privremeno izmenio raspored viđanja majke i sina. U odluci je navedeno da delimično starateljstvo treba da se nastavi kako bi se održala komunikacija između Hale i Masea.

Sud je, međutim, odbio zahtev da se prati trezvenost glumice, uz obrazloženje da za to nema dovoljno informacija.

Prema tadašnjoj odluci, Hale je mogla da provodi vreme sa sinom ponedeljkom i utorkom, od 10 do 20 časova, kao i subotom i nedeljom u istom terminu.

Glumica nije želela da sin svedoči na sudu

Ranije ovog meseca Hale Beri usprotivila se mogućnosti da njihov sin svedoči tokom sudskog postupka o starateljstvu. Izrazila je zabrinutost da bi Martinez mogao da utiče na dečaka i manipuliše njime.

Glumica je tvrdila i da njen bivši suprug zanemaruje izjave drugih važnih svedoka koji su bili prisutni tokom navodnog incidenta 26. septembra. Među njima su njena ćerka Nahla Arijela (18) i verenik Van Hant.

Martinez je, međutim, u sudskim dokumentima naveo da Maseo želi da iznese svoju stranu priče, kao i da otvoreno govori o tome kome bi želeo da bude povereno starateljstvo.

„Trebalo bi da dobije priliku da bude saslušan u vezi sa onim što je doživeo te večeri“, napisao je Martinez u izjavi.

Dodao je da se plaši da bi dečak, ukoliko mu ne bude dozvoljeno da govori pred sudom, mogao da izgubi poverenje u mogućnost da prijavi probleme ili potencijalno zlostavljanje u budućnosti.

Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: MAGNETIC MEDIA PRODUCTIONS / Album / Profimedia

Sudija je na kraju dozvolio Maseu da svedoči u postupku, ali je ograničio njegovo svedočenje isključivo na zahtev za izdavanje zabrane prilaska. Dečak je ranije ovog meseca saslušan na zatvorenom ročištu.

Hale Beri negira optužbe: „Nikada ne bih povredila svoje dete“

Nakon što su optužbe dospele u javnost, Hale Beri ih je odlučno odbacila, navodeći da je i sama žrtva porodičnog nasilja.

U izjavi podnetoj sudu 5. oktobra, glumica je poručila:

„Nikada nisam fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala Masea. Ja sam žrtva porodičnog nasilja i pomažem drugim žrtvama porodičnog nasilja.“

Dodala je da nije osoba koja pribegava nasilju.

Hale Beri Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

„Nikada ne bih povredila naše dete“, istakla je glumica.

Martinez je ranije za magazin Pipl izjavio da su mu zdravlje, dobrobit i bezbednost sina oduvek bili na prvom mestu.

„Moji postupci motivisani su isključivo željom da ga zaštitim. Nadam se da će Hale preuzeti odgovornost za ono što se dogodilo te večeri i imati na umu dobrobit našeg sina“, poručio je.

Postupak o starateljstvu biće nastavljen u novembru, kada će sud ponovo razmatrati dogovor između bivših supružnika.