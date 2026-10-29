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Preminuo je engleski glumac Patrik Stjuart, koji je ostvario brojne uloge u filmovima i televizijskim serijama. Imao je 86 godina, a vest o njegovoj smrti saopštila je porodica u četvrtak.

Vest o smrti slavnog glumca objavio je i britanski list The Independent.

Keli Buš Novak, dugogodišnja portparolka Patrika Stjuarta, saopštila je u četvrtak, 29. oktobra, da je glumac preminuo prethodnog dana u svom domu u Los Anđelesu, okružen najbližima.

„Sa velikom tugom objavljujemo da je ser Patrik Stjuart preminuo juče u svom domu u Los Anđelesu, uz ljubav i brigu svoje voljene supruge Sani, nakon kratke, ali potresne borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim telima. Bio je okružen toplinom porodice i prijatelja, uz živu muziku, molitve, suze, smeh i onu duboku emociju koju je u svima nama umeo da probudi tokom čitavog života posvećenog nama. Zauvek ćemo pamtiti spokoj i mir koji su se ogledali na njegovom licu, kao trajni podsetnik na njegovu neuništivu gracioznost“, navela je Novak u saopštenju.

Foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Patrik Stjuart rođen je 13. jula 1940. godine u Mirfildu, u zapadnom Jorkširu u Engleskoj. Njegova majka Gledis Stjuart, rođena Baroklaf, radila je u tekstilnoj industriji, dok je otac Alfred Stjuart bio glavni vodnik puka u britanskoj vojsci.

Bio je najmlađi od trojice braće. Ljubav prema glumi i scenskoj umetnosti razvio je još u detinjstvu, zahvaljujući nastavniku engleskog jezika koji ga je upoznao sa delima Vilijama Šekspira i prepoznao njegov talenat, piše Gardijan.

Kada je imao 11 godina, počeo je da pohađa časove drame u srednjoj školi u Mirfildu. Sa samo 15 godina napustio je školovanje kako bi se posvetio lokalnom pozorištu.

Foto: Scott Kirkland for The Wallis Annenberg Center / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi profesionalni koraci na pozorišnoj sceni

Prema podacima sa zvaničnog sajta glumca, Stjuart je 1957. godine dobio punu stipendiju za školovanje u pozorišnoj školi „Bristol Old Vik“. Upravo tamo započela je njegova profesionalna glumačka karijera.

Na sceni je debitovao 1959. godine, tumačeći lik Kutpर्सa u predstavi „Sirano de Beržerak“.

Prvu televizijsku ulogu ostvario je 1967. godine, kada se pojavio kao vatrogasni oficir u britanskoj seriji „Koronejšn strit“.

Samo četiri godine kasnije, 1971, debitovao je i na Brodveju, gde je igrao lik Snuta u predstavi „San letnje noći“.

Uloga koja ga je pretvorila u naučnofantastičnu ikonu



Iako je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina ostvario nekoliko zapaženih glumačkih uloga, od filmskog debija u ostvarenju „Heda“ iz 1975. godine do pojavljivanja u filmu „Dina“ Dejvida Linča iz 1984, Patrik Stjuart svetsku slavu stekao je tek ulogom kapetana Žana-Lika Pikara u seriji „Zvezdane staze: Sledeća generacija“.

Upravo ga je ovaj lik pretvorio u jednu od najvećih ikona naučnofantastičnog žanra.

Stjuart je imao 47 godina kada je dobio ulogu koja će mu promeniti život, ali u tom trenutku nije ni slutio koliko će ona biti značajna za njegovu karijeru. Nije bio ni svestan ogromne popularnosti originalne serije „Zvezdane staze“, koja se emitovala šezdesetih godina.

Tokom audicije osamdesetih bio je uveren da nije dobio ulogu i da je njegova prilika prošla. Nije ni mogao da pretpostavi da će kapetan Pikar postati jedan od najprepoznatljivijih likova njegove karijere.