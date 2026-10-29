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Italijanski glumac Mikele Morone, najpoznatiji po ulozi u erotskom filmu „365 dana“, otvorio je profil na platformi Subs.com, na kojoj obožavaoci plaćaju pretplatu kako bi pristupili ekskluzivnom sadržaju.

Glumac je najavio da će pratiocima pokazati svoju ličniju stranu, deliti fotografije i snimke koje inače ne objavljuje na društvenim mrežama, ali i omogućiti im da sa njim razgovaraju putem video-poziva uživo.

Vest je objavio na Instagramu, uz nekoliko fotografija na kojima pozira bez majice. U opširnoj objavi objasnio je zašto se odlučio na ovaj korak i šta obožavaoci mogu da očekuju.





„Svi misle da me poznaju. Kroz filmove, fotografije, brendove, muziku, društvene mreže... Ali istina je da ste do sada videli samo jedan deo mene“, započeo je Morone.

„Postoji deo mog sveta koji ne delim sa svakim. Ličnija, iskrenija strana mene, bez filtera. I odlučio sam da vam otvorim ta vrata“, nastavio je glumac.

Potom je otkrio da se pridružio platformi na kojoj je nedavno profil otvorila i glumica Megan Foks.

„Možda već znate da je Megan Foks na platformi Subs i da smo oboje suosnivači ove sjajne platforme. E pa, sada sam i ja na Subs-u. I verujte mi, ovo je tek početak“, napisao je Morone.

Obožavaocima obećao prisniji kontakt

Glumac je objasnio da želi da stvori prostor u kojem će moći da ostvari neposredniji kontakt sa svojim obožavaocima.

„Želim da napravim nešto drugačije. Privatni prostor u kojem možemo da budemo bliži, gde ćete imati priliku da razgovarate sa mnom putem video-poziva uživo i gde ću sa vama deliti stvari koje inače nemate priliku da vidite“, poručio je.

Ipak, nije želeo da otkrije sve detalje svojih planova.

„Ne želim sada sve da vam ispričam. Jer neke stvari ne mogu da se objasne, već morate sami da ih otkrijete. Dakle, ako vas zaista zanima moj svet, znate gde možete da me pronađete“, zaključio je glumac.

Foto: Printscreen/Instagram/michelemorrone

Mikele Morone svetsku slavu stekao je ulogom Masima Toričelija u Netfliksovom erotskom filmu „365 dana“, koji je izazvao brojne reakcije zbog eksplicitnih scena. Nakon uspeha prvog filma, pojavio se i u nastavcima „365 dana: Ovaj dan“ i „Još 365 dana“.

Nedavno je ostvario ulogu i u filmu „Kućna pomoćnica“, u kojem igraju Sidni Svini i Amanda Sejfrid.