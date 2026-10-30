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Legendarni britanski glumac Patrik Stjuart, koji je preminuo 28. oktobra u 86. godini u svom domu u Los Anđelesu, iza sebe je ostavio bogatu glumačku karijeru, nezaboravne uloge i brojne trenutke koje će njegova publika zauvek pamtiti. Nakon vesti o njegovoj smrti, posebnu pažnju privukli su snimci koje je objavljivao tokom poslednjih meseci života, kao i fotografije sa njegovog poslednjeg pojavljivanja u javnosti.

Patrik Stjuart u serijalu „Zvezdane staze“ Foto: Supplied by LMKMEDIA / imago stock&people / Profimedia

Glumac, kojeg je svetska publika zavolela kao kapetana Žan-Lika Pikarda u serijalu „Zvezdane staze“ i profesora Čarlsa Ksavijera u filmovima „Iks-men“, preminuo je nakon borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim telima. Njegova supruga Sani Ozel bila je uz njega u poslednjim trenucima, a porodica se od glumačkog velikana oprostila emotivnim saopštenjem.

Poslednje reči o ljubavi dobile su posebno značenje

Stjuart se 20. maja 2026. godine oglasio na Instagramu, gde ga je pratilo oko 1,7 miliona ljudi, i podelio snimak posvećen stvaralaštvu Vilijama Šekspira. U tom trenutku niko nije mogao da pretpostavi da će njegove reči nekoliko meseci kasnije postati jedan od najdirljivijih podsetnika na glumca koji je čitav život posvetio umetnosti.

Govoreći o snimanju Šekspirovih soneta, osvrnuo se na emocije koje je želeo da probudi kod slušalaca i poruku koju je nastojao da im prenese.

„Nadam se da je donelo zadovoljstvo i probudilo radoznalost, ali najviše od svega se nadam da je pokazalo koliko ljubav može biti različita i koliko različitih oblika može poprimiti“, poručio je tada Stjuart.

Samo nekoliko meseci pre smrti ostvario je poseban projekat

U aprilu 2026. godine objavljena je audio-knjiga „Patrik Stjuart izvodi kompletne sonete Vilijama Šekspira“, u kojoj je čuveni glumac svojim prepoznatljivim glasom interpretirao svih 154 soneta velikog engleskog pisca.

Međutim, nije se zaustavio samo na njihovom čitanju. Svaku interpretaciju obogatio je ličnim razmišljanjima o značenju stihova, ljubavi, prolaznosti, gubitku i složenosti ljudskih osećanja.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/4 Vidi galeriju Patrik Stjuart, legendarni glumac iz serijala Zvezdane staze i Iks-men Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Ovaj projekat za njega je imao posebno značenje. Tokom pandemije koronavirusa, na predlog supruge Sani, počeo je da snima i na društvenim mrežama objavljuje po jedan Šekspirov sonet dnevno. Ono što je u početku bila jednostavna ideja za povezivanje sa publikom vremenom je preraslo u projekat kojem se ponosno vraćao.

Posebno mesto u njegovom srcu zauzimao je Sonet 116, koji govori o postojanosti istinske ljubavi. Stjuart je smatrao da njegova najveća snaga leži u poruci da prava ljubav ne nestaje pod pritiskom okolnosti, ne slabi pred promenama i ne može je izbrisati ni samo vreme.

Poslednja objava na Instagramu bila je posvećena Šekspiru

Iako je snimak iz maja privukao veliku pažnju nakon njegove smrti, Stjuart se poslednji put na Instagramu oglasio 16. oktobra 2026. godine, svega 12 dana pre nego što je preminuo.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tada je sa pratiocima podelio vest da je njegova audio-knjiga sa Šekspirovim sonetima prijavljena za razmatranje za prestižnu muzičku nagradu Gremi.

Nije krio oduševljenje, a u svom prepoznatljivom duhovitom maniru našalio se da bi se i samom Šekspiru dopala ideja da osvoji Gremi.

Poslednji put u javnosti pojavio se zbog ljubavi iz detinjstva

Dok je na društvenim mrežama ostao aktivan i tokom 2026. godine, njegovo poslednje zabeleženo pojavljivanje na javnom događaju dogodilo se gotovo dve godine ranije, 9. novembra 2024. godine.

Patrik Stjuart u serijalu Iks-men Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tog dana Stjuart je prisustvovao fudbalskoj utakmici između Hadersfild Tauna i Krouli Tauna, odigranoj na stadionu Brodfild u Engleskoj.

Obučen u kaput, sa plavo-belim šalom omiljenog kluba oko vrata, glumac je fotografisan kako nasmejan prati dešavanja na terenu, podižući jednu ruku sa tribina.

Nepun mesec ranije, 19. oktobra 2024, Stjuart je prisustvovao i posebnoj projekciji Netfliksovog filma „Lekcija o klaviru“, na kojoj su bili Denzel Vašington i njegov sin Džon Dejvid Vašington.

U poslednjem intervjuu otkrio da ne namerava da prestane da glumi

Uprkos poznim godinama, Stjuart nije razmišljao o povlačenju iz sveta glume. U intervjuu za magazin TV Guide, objavljenom u julu 2026. godine, govorio je o svojoj karijeri i želji da nastavi da radi.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poručio je da će zauvek ostati glumac, jasno stavljajući do znanja da za njega umetnost nije samo profesija, već neodvojivi deo identiteta.

Tokom razgovora osvrnuo se i na nove projekte, među kojima su bili snimanje Šekspirovih soneta i povratak ulozi profesora Čarlsa Ksavijera u filmu „Avengers: Doomsday“.

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