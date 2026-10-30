"Zbog predrasuda se držimo zajedno" Naš glumac (52) se oženio 23 godine mlađom, pa otkrio detalje njihovog odnosa
- Vahidin Prelić se nedavno oženio Bojanom, koja je dve decenije mlađa, i kaže da ih osude okoline nisu udaljile već zbližile.
- Glumac navodi da su zajedno i u dobru i u zlu, a da im je vreme pokazalo kakav je njihov odnos.
- Bojana je ranije rekla da njen otac ne podržava vezu, dok ona pokušava da razume stav roditelja.
Glumac Vahidin Prelićoženio se nedavno dve decenije mlađom Bojanom. On je sumirao prve utiske nakon venčanja i progovorio o osudi okoline.
Vahidin je rekao da on i Bojana nikada nisu posustali zbog osuda, već da ih je to ojačalo.
- Ne. Naprotiv, zbog predrasuda smo se mi uvek držali zajedno i držimo se zajedno i kad je loše i kad je prelepo. To samo pokazuje veličinu naše ljubavi i našeg odnosa. Vreme je u stvari i nama pokazalo kakvi smo nas dvoje - rekao je glumac koji iz braka sa koleginicom Andrijanom Simović ima sina.
- U kontaktu smo, imamo dete, moramo da koordiniramo oko deteta. On ne sme da trpi bilo šta. Mada smo nas dvoje u jako dobrim odnosima ostali, tako da uopšte nema nikakvog razloga da on trpi bilo šta i od mene ili od nje.
Stariji od njenih roditelja
Podsetimo, Bojana je nedavno rekla da njen otac ne podržava njihovu vezu.
- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje"i dodala:
- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:
- Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri - rekao je on, prenosi Blic.
Bojana je tada istakla da se trudi da razume stav roditelja.
- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete - rekla je ona.
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