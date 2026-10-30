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Glumac Vahidin Prelićoženio se nedavno dve decenije mlađom Bojanom. On je sumirao prve utiske nakon venčanja i progovorio o osudi okoline.

Vahidin je rekao da on i Bojana nikada nisu posustali zbog osuda, već da ih je to ojačalo.

- Ne. Naprotiv, zbog predrasuda smo se mi uvek držali zajedno i držimo se zajedno i kad je loše i kad je prelepo. To samo pokazuje veličinu naše ljubavi i našeg odnosa. Vreme je u stvari i nama pokazalo kakvi smo nas dvoje - rekao je glumac koji iz braka sa koleginicom Andrijanom Simović ima sina.

1/5 Vidi galeriju Venčanje Vahidina Prelića i Bojane Radić Foto: printscreen/instagram/goran031, printscreen/instagram/sinisagajic1

- U kontaktu smo, imamo dete, moramo da koordiniramo oko deteta. On ne sme da trpi bilo šta. Mada smo nas dvoje u jako dobrim odnosima ostali, tako da uopšte nema nikakvog razloga da on trpi bilo šta i od mene ili od nje.

Stariji od njenih roditelja

Podsetimo, Bojana je nedavno rekla da njen otac ne podržava njihovu vezu.

- Otac ne može da razume kako se osećam. Ne biste verovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman - rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje"i dodala:

- Ja potpuno mogu da shvatim da je čudno i da je on godina mojih roditelja - započela je Bojana, a glumac ju je prekinuo:

- Stariji sam. Godinu dana od oca, od mame tri - rekao je on, prenosi Blic.

Bojana je tada istakla da se trudi da razume stav roditelja.

- Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dete - rekla je ona.

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