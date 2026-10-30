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Čuveni britanski glumac Patrik Stjuart, koga je planeta zavolela kroz kultnu rolu kapetana Žan-Lika Pikara u franšizi "Zvezdane staze: Nova generacija", preminuo je u 87. godini. Iza sebe je ostavio vanserijsku umetničku zaostavštinu, ali i ličnu dramu obeleženu dubokim kajanjem jer je sopstvene naslednike čitavog života gurao u drugi plan zarad profesionalnog uspeha.

Pogledajte u galeriji fotografije Patrika Stjuarta:

1/11 Vidi galeriju Patrik Stjuart, legendarni glumac iz serijala Zvezdane staze i Iks-men Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Poslednje godine života slavnog glumca protekle su u borbi sa demencijomLevijevih tela i Alchajmerovom bolešću, a tragična vest o njegovoj smrti ponovo je stavila u fokus narušene veze unutar porodice, sa kojom je godinama bio na velikoj distanci. Još nekoliko godina pre nego što je preminuo, glumac je sasvim otvoreno progovorio o otuđenju od sina i kćerke, ne krijući tugu zbog nepovratno izgubljenog vremena.

Stjuart je emotivni mir tražio u tri bračne zajednice, a poslednji put je izgovorio sudbonosno "da" 2014. godine, oženivši se skoro četiri decenije mlađom Sani Ozel. Pre nje, proveo je tri godine u zajednici sa američkom producentkinjom Vendi Nojs, dok je iz svog prvog braka sa Šejlom Falkoner, koji je trajao od 1966. do 1990. godine, dobio dvoje dece.

Odnos sa decom

Upravo u toj prvoj bračnoj luci rođeni su sin Danijel i kćerka Sofija, prema kojima glumac, po sopstvenom priznanju, nije pokazao dovoljno roditeljske brige u prelomnim fazama njihovog odrastanja.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Duboko ga je pogađala činjenica da je bliskost među njima vremenom potpuno iščezla, naglašavajući da nikada nije mogao ni da nasluti kako će se među njima stvoriti nepremostiv jaz u trenutku kada su oboje već stasali u zrele, formirane ličnosti.

"S obzirom na to da sam sada odvojen od svoje dece i da nemamo odnos, ona su mi postala veoma važna. Nikada nisam mislio da će se ovo dogoditi, ali oboje su u pedesetim godinama – više nisu deca, već odrasli ljudi. Moj odnos s njima praktično ne postoji", rekao je za irski Independent 2023.

Nekadašnji kapetan svemirskog broda "Enterprajz" bio je progonjen uspomenama iz perioda njihovog detinjstva, stalno preispitujući sopstvenu ulogu u građenju njihovih karaktera i tragove koje je ostavilo njegovo hronično odsustvo iz doma.

Opsesija profesijom

Umetnik nije bežao od odgovornosti, svestan da je bezgranična strast prema sceni pojela svaki prostor za porodičnu harmoniju i da je Danijel i Sofija trebalo da imaju daleko privrženijeg oca kraj sebe.

Patrik Stjuart, Sani Ozel Foto: Profimedia

"Uvek sam stavljao glumački posao ispred porodice. Mogao sam da budem bolji roditelj dok su moja deca bila mala. Bio sam jednostavno opsednut poslom i sve ostalo bilo je na drugom mestu", rekao je Stjuart, ne pokušavajući da opravda svoje postupke.

Ipak, u smiraj života gajio je veru da su mu deca pronašla snage da oproste mladalačke propuste, pa je propuštene prilike grozničavo nastojao da nadomesti pružajući pažnju i ljubav unucima.

"Sada pokušavam da to ispravim kad god mogu, kroz odnos sa svojim unucima. A čini se da su mi i moja deca oprostila. Nema dana da me to ne boli", iskreno je priznao.

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