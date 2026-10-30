"Moj odnos s decom praktično ne postoji" Patrik Stjuart preminuo sa živom ranom na srcu: "Nema dana da me to ne boli"
- Patrik Stjuart je preminuo u 87. godini, iza sebe ostavivši veliku karijeru i ličnu bol zbog narušenih porodičnih odnosa.
- Otvoreno je govorio da je posao stavljao ispred porodice i da mu odnos sa sinom i ćerkom praktično ne postoji.
Čuveni britanski glumac Patrik Stjuart, koga je planeta zavolela kroz kultnu rolu kapetana Žan-Lika Pikara u franšizi "Zvezdane staze: Nova generacija", preminuo je u 87. godini. Iza sebe je ostavio vanserijsku umetničku zaostavštinu, ali i ličnu dramu obeleženu dubokim kajanjem jer je sopstvene naslednike čitavog života gurao u drugi plan zarad profesionalnog uspeha.
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Poslednje godine života slavnog glumca protekle su u borbi sa demencijomLevijevih tela i Alchajmerovom bolešću, a tragična vest o njegovoj smrti ponovo je stavila u fokus narušene veze unutar porodice, sa kojom je godinama bio na velikoj distanci. Još nekoliko godina pre nego što je preminuo, glumac je sasvim otvoreno progovorio o otuđenju od sina i kćerke, ne krijući tugu zbog nepovratno izgubljenog vremena.
Stjuart je emotivni mir tražio u tri bračne zajednice, a poslednji put je izgovorio sudbonosno "da" 2014. godine, oženivši se skoro četiri decenije mlađom Sani Ozel. Pre nje, proveo je tri godine u zajednici sa američkom producentkinjom Vendi Nojs, dok je iz svog prvog braka sa Šejlom Falkoner, koji je trajao od 1966. do 1990. godine, dobio dvoje dece.
Odnos sa decom
Upravo u toj prvoj bračnoj luci rođeni su sin Danijel i kćerka Sofija, prema kojima glumac, po sopstvenom priznanju, nije pokazao dovoljno roditeljske brige u prelomnim fazama njihovog odrastanja.
Duboko ga je pogađala činjenica da je bliskost među njima vremenom potpuno iščezla, naglašavajući da nikada nije mogao ni da nasluti kako će se među njima stvoriti nepremostiv jaz u trenutku kada su oboje već stasali u zrele, formirane ličnosti.
"S obzirom na to da sam sada odvojen od svoje dece i da nemamo odnos, ona su mi postala veoma važna. Nikada nisam mislio da će se ovo dogoditi, ali oboje su u pedesetim godinama – više nisu deca, već odrasli ljudi. Moj odnos s njima praktično ne postoji", rekao je za irski Independent 2023.
Nekadašnji kapetan svemirskog broda "Enterprajz" bio je progonjen uspomenama iz perioda njihovog detinjstva, stalno preispitujući sopstvenu ulogu u građenju njihovih karaktera i tragove koje je ostavilo njegovo hronično odsustvo iz doma.
Opsesija profesijom
Umetnik nije bežao od odgovornosti, svestan da je bezgranična strast prema sceni pojela svaki prostor za porodičnu harmoniju i da je Danijel i Sofija trebalo da imaju daleko privrženijeg oca kraj sebe.
"Uvek sam stavljao glumački posao ispred porodice. Mogao sam da budem bolji roditelj dok su moja deca bila mala. Bio sam jednostavno opsednut poslom i sve ostalo bilo je na drugom mestu", rekao je Stjuart, ne pokušavajući da opravda svoje postupke.
Ipak, u smiraj života gajio je veru da su mu deca pronašla snage da oproste mladalačke propuste, pa je propuštene prilike grozničavo nastojao da nadomesti pružajući pažnju i ljubav unucima.
"Sada pokušavam da to ispravim kad god mogu, kroz odnos sa svojim unucima. A čini se da su mi i moja deca oprostila. Nema dana da me to ne boli", iskreno je priznao.
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