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Patrik Stjuart koji je bolovao od demencije i Alchajmerove bolesti, umro je 28. oktobra u svom domu u Los Anđelesu, okružen porodicom. U maju ove godine oglasio se preko Instagrama, a uz njega je do poslednjeg časa bila supruga Sani Ozel.

Slavni Patrik Stjuart ostavio je iza sebe i ćerku i sina, sa kojima nije u kontaktu, o čemu je i sam pričao 2023. Patio je zbog narušenih porodičnih odnosa, a kolege će ga pamtiti po najboljem.

Njegov dugogodišnji kolega iz filmova Iks-men Hju Džekman napisao je na Instagramu: "Danas smo izgubili jednog od velikana pozorišta i filma. A, po mom mišljenju, i izuzetnog prijatelja i čoveka. Mnogo toga sam naučio od njega. Nedostajaćeš mi, Patriku Stjuartu, do kraja mog života".

Vilijam Šatner koji je sa Stjuartom ispisao istoriju "Zvezdanih staza", poručio je preko Instagrama: "Kakva nedelja, puna tuge. Ser Patrik Stjuart bio je prijatelj, kolega i veličanstven glumac. Od pozorišne scene pa sve do komandnog mosta "Enterprajza”, u sve što je radio unosio je inteligenciju, gracioznost i dubok osećaj humanosti. Kapetan Pikar je predstavljao ono najbolje u nama, baš kao i čovek koji ga je tumačio. Gajio sam prema njemu i njegovom radu veliku naklonost i divljenje".

Džordž Takei je naveo da je Patrik Stjuart inspirisao čitavu jednu novu generaciju ljubitelja svemira koji su se nadali svetlijoj budućnosti za čovečanstvo, i da je kao kapetan u seriji "Zvezdane staze" odveo Enterprajz tamo gde niko ranije nije kročio.

Glumac koji je uz Stjuarta igrao u seriji "Zvezdane staze: Sledeća generacija", Vil Viton, izjavio je da se Patrik prema njemu, kao i prema ostalim članovima ekipe, ophodio sa bezuslovnom ljubavlju, podrškom i dobrotom koja mu je promenila život. Donosio je sa sobom na snimanja neverovatan autoritet.

Rejčel Mekfarlan oprostila se u ime ekipe animirane serije "Američki tata" gde je Stjuart pozajmljivao glas zameniku direktora Buloku pune dve decenije, opisavši ga kao izuzetno ljubazno, divno i velikodušno ljudsko biće.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Famke Jansen i Rebeka Romejn, koleginice iz Iks-mena, opisale su ga kao legendu. Romejnova je istakla da je zahvalna što ga je poznavala 25 godina kao "kolegu mutanta i člana Zvezdane flote“, pa se prisetila njegovog neverovatnog smisla za humor i moćnog glasa.

Predsednik Marvela rekao je da je Patrik Stjuart bio "briljantan, šarmantan, nežan i velikodušan čovek sa tihom snagom“, ističući da je bio pravi gospodin i jedinstven talenat koji je oživeo profesora Ksavijera sa izvanrednom inteligencijom i ljudskošću.

(Kurir.rs/Žena)

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