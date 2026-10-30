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Posle niza kadrovskih rezova na RTS, publiku kraj malih ekrana u petak, 30. oktobra, tačno u pet do šest ujutru pozdravila je nova voditeljka Jutarnjeg programa Sunčica Maksimović.

Pogledajete u galeriji kako izgleda Sunčica Maksimović:

1/7 Vidi galeriju Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS Foto: Printscreen/RTS

Ova novinarka rođena je 1990. godine, a njene školske i studentske dane obeležile su isključivo najviše ocene. Prvi stepen studija novinarstva privela je kraju sa fascinantnim prosekom 9.97, dok je master studije na Fakultetu političkih nauka završila sa čistom desetkom. Akademsko usavršavanje nastavila je na doktorskim studijama, potpisavši do sada i nekoliko zapaženih naučnih publikacija.

Biografija

Prve profesionalne korake u medijima načinila je još kao petnaestogodišnjakinja. U redakciju Javnog servisa stigla je 2008. godine, stičući neprocenjivo iskustvo u timovima Beogradske hronike i Jutarnjeg programa. Tokom dosadašnjeg rada pripremila je više od pet hiljada televizijskih priloga, redovno izveštavala sa terena i potpisala dokumentarno ostvarenje "Izrael danas".Punu deceniju uređivala je i vodila segment "TV pošta", rešavajući muke običnih građana, što je u nekoliko navrata rezultiralo i konkretnim izmenama zakonskih rešenja.

Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS Foto: Printscreen/RTS

Fokus njenog rada proteklih godina bile su prevashodno teme posvećene roditeljstvu i najmlađima. Osmislila je projekat "Zemlja roditelja", dok je subotnji termin na prvom programu koristila za emisiju "Porodične priče".

Privatan život

Iza reflektora i kamera, Sunčica je posvećena majka sinova Stefana i Nikole, a slobodne trenutke najradije ispunjava plivanjem i dobrom literaturom.

Podsetimo, dolazak novog lica u studio usledio je nakon što je novi vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković doneo odluku o smeni Zorana Stanojevića, koji je rukovodio veb-redakcijom i godinama bio jedno od prepoznatljivih lica jutarnjih časova.

Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS Foto: Printscreen/RTS

Kako je zvanično saopšteno na internet prezentaciji ove medijske kuće, kadrovski rezovi zahvatili su veći broj ključnih mesta. Sa svojih pozicija odlukom novog rukovodstva smenjeni su i urednica mreže dopisništava Vesna Šiljegović, urednica regionalnog programa Nikolina Rakić, urednik magazina "Oko" Gorislav Papić, kao i urednica redakcije zadužene za dijasporu Suzana Gvozdenović.

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