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Advokat Olivijea Martneza, Patrik Bagdaserijanijans, izjavio je za TMZ da je glumac dobio primarno fizičko starateljstvo nad trinaestogodišnjim sinom Maseom. Hale Beri i njen bivši muž ranije su delili starateljstvo, a ovaj pravni zastupnik navodi da su advokati čuvene glumice tražili povratak na model "50-50”, što je sudija odbio.

Ipak, sudija će u novembru ponovo razmatrati pitanja starateljstva, tako da će se ova tema ponovo naći na dnevnom redu već sledeće nedelje.

Sudija je odlučio da Hale Beri više nema pravo na posete tokom kojih bi dete provodilo noć kod nje. S druge strane, zahtev Martineza da se ograniče njena prava na starateljstvo tokom praznika je odbijen.

Nekada zavodnik, danas neprepoznatljiv Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Bagdaserijanijans ističe da odluka da se Martinezu dodeli primarno fizičko starateljstvo predstavlja "ogromnu pobedu”, nakon što je sudija saslušao dokaze o tome kako njegov klijent, kao i Hale Beri, pristupaju vaspitanju Masea.

Predstavnik glumice navodi da ona i dalje zadržava zajedničko pravno starateljstvo, uz pravo odlučujućeg glasa u situacijama kada ona i Olivije Martinez ne mogu da postignu dogovor.

Kao što je poznato, bivši supružnici su bili uključeni u žestoku pravnu bitku oko starateljstva nad Maseom.

Olivije Martinez i Hale Beri sa sinom Foto: RMBI / Backgrid USA / Profimedia

Olivije je tvrdio da je Hale Beri gušila sina Masea. Dečak je kasnije dao iskaz pred sudom iza zatvorenih vrata, pri čemu je sudija naredio da njegovi roditelji napuste sudnicu.

Glumica, koja je negirala ove optužbe, pokušala je da spreči Maseovo svedočenje, tvrdeći da ga je Olivije pripremao za to. Na kraju, dečak je ipak svedočio tokom zatvorenog ročišta.

Ranije ove nedelje, Instagram nalog holivudske glumice je, po svemu sudeći, bio hakovan, a objava koja se pojavila izazvala je veliku uznemirenost na sudu.

U objavi postavljenoj u ponedeljak, na njenom nalogu je pisalo: "Ako deca ne poštuju svoju majku, uzrok toga često leži u njihovom odnosu sa ocem".

Hale Beri Foto: Admedia, Inc / ddp USA / Profimedia

Mada je objava uklonjena, Martinezov pravni tim je iskoristio ovaj incident na sudu, optuživši glumicu da je prekršila privremenu zabranu prilaska i narušila mir njihovog klijenta. Zahtevali su da se zbog toga ponovo otvori dokazni postupak i ispita glumica.

Advokatica Hale Beri, Marina Bek, nazvala je ove poteze suprotne strane "lovom na veštice“ i pokušajem da se plasira lažni narativ u medijima. Sudija Šeli Kaufman je na kraju odbila zahtev Martinezovog tima da ponovo razmatra dokaze zbog ove objave.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Hale Beri