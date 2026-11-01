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Legendarni britanski glumac Patrik Stjuart, koji je preminuo 28. oktobra u 86. godini, iza sebe je ostavio karijeru dugu više od šest decenija, ali i životnu priču ispunjenu porodičnim traumama, ljubavnim brodolomima i bolnim priznanjima. Iako ga je publika širom sveta obožavala kao kapetana Žan-Lika Pikarda u „Zvezdanim stazama“ i profesora Čarlsa Ksavijera u filmovima „Iks-men“, daleko od kamera suočavao se sa problemima o kojima je tek u poznim godinama počeo otvoreno da govori.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/11 Vidi galeriju Patrik Stjuart, legendarni glumac iz serijala Zvezdane staze i Iks-men Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia, Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Glumac je preminuo u svom domu u Los Anđelesu, okružen najbližima, a tek nakon njegove smrti javnost je saznala da je bolovao od Alchajmerove bolesti i demencije sa Levijevim telima. Vest je potvrdila njegova dugogodišnja portparolka Keli Buš Novak, navodeći da je Stjuart poslednje trenutke proveo uz suprugu Sani Ozel, porodicu i prijatelje.

Njegovi najbliži oprostili su se od njega emotivnim saopštenjem, ističući da su poslednji trenuci bili ispunjeni muzikom, molitvama, suzama i smehom. Nije poznato kada su mu dijagnoze postavljene, budući da o svom zdravstvenom stanju ranije nije javno govorio.

Detinjstvo mu je obeležilo nasilje u porodici

Patrik Stjuart Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Patrik Stjuart rođen je 13. jula 1940. godine u Mirfildu, u engleskoj grofoviji Jorkšir, u skromnoj radničkoj porodici. Njegova majka Gledis radila je u tekstilnoj industriji, dok je otac Alfred bio vojnik koji se nakon Drugog svetskog rata teško prilagođavao civilnom životu.

Iza zatvorenih vrata njihovog doma često su se odvijale potresne scene. Otac je fizički zlostavljao majku, a Patrik je kao dečak pokušavao da je zaštiti, stajući između roditelja tokom nasilnih sukoba. Godinama kasnije saznao je da je njegov otac patio od posledica ratnih trauma, ali uspomene na detinjstvo nikada nisu prestale da ga prate.

Upravo je pozorište postalo njegov beg od teške porodične svakodnevice. Zahvaljujući nastavniku koji je prepoznao njegov talenat, zainteresovao se za Šekspirova dela, a sa 15 godina napustio je školu i zaposlio se kao novinar u lokalnim novinama. Međutim, kada je morao da bira između redakcije i pozorišnih proba, odlučio se za glumu.

Patrik Stjuart Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Godine 1957. upisao je prestižnu pozorišnu školu Bristol Old Vik, a devet godina kasnije pridružio se Kraljevskoj Šekspirovoj družini, gde je izgradio reputaciju jednog od najtalentovanijih britanskih pozorišnih glumaca.

Traumatično iskustvo iz detinjstva podstaklo ga je da kasnije javno govori o porodičnom nasilju i podržava organizacije koje pružaju pomoć ženama izloženim zlostavljanju.

Svetsku slavu stekao je tek u 47. godini

Iako je decenijama bio poznat na britanskoj pozorišnoj sceni, Stjuart je međunarodnu popularnost stekao relativno kasno. Prekretnica se dogodila 1987. godine, kada je dobio ulogu kapetana Žan-Lika Pikarda u seriji „Zvezdane staze: Nova generacija“.

Patrik Stjuart Foto: Paramount Pictures / Digital Ima / AFP / Profimedia

Njegov dostojanstveni, inteligentni i smireni kapetan ubrzo je postao jedan od najomiljenijih televizijskih junaka. Serija je trajala sedam sezona, do 1994. godine, a Stjuart je istu ulogu ponovio u nekoliko filmova i seriji „Zvezdane staze: Pikard“, emitovanoj od 2020. do 2023. godine.

Početkom dvehiljaditih osvojio je i novu generaciju gledalaca ulogom profesora Čarlsa Ksavijera u filmskom serijalu „Iks-men“, gde je sarađivao sa Ijanom Makelenom i Hjuom Džekmanom. Posebno emotivan trenutak njegove karijere bio je film „Logan“ iz 2017. godine, u kojem je ponovo tumačio profesora Ksavijera.

Njegov doprinos dramskoj umetnosti prepoznat je brojnim priznanjima, a kraljica Elizabeta II dodelila mu je vitešku titulu 2010. godine.

Varanje supruga i dva propala braka ostali su mu velika životna žaljenja

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je u profesionalnom životu nizao uspehe, Stjuart nije uspevao da pronađe istu stabilnost u ljubavnim odnosima. Ženio se tri puta, a prva dva braka završila su se razvodima zbog kojih se godinama kajao.

Prvu suprugu, plesačicu i koreografkinju Šilu Falkoner, oženio je 1966. godine. U braku su dobili dvoje dece, sina Danijela i ćerku Sofi, ali njihov zajednički život počeo je da se raspada u vreme kada je Stjuart postajao svetska zvezda.

Tokom snimanja „Zvezdanih staza“ uplovio je u vanbračnu vezu sa glumicom Dženifer Hetrik, koja se takođe pojavljivala u seriji. Njegov brak sa Šilom okončan je 1990. godine, posle 24 godine.

Drugi put se oženio 2000. godine, televizijskom producentkinjom Vendi Nojs, ali ni taj brak nije potrajao. Razveli su se 2003. godine.

Patrik Stjuart Foto: SMG / Shutterstock Editorial / Profimedia

U autobiografiji „Making It So“, objavljenoj 2023. godine, Stjuart je priznao da je tokom oba braka bio neveran i da se zbog svojih postupaka duboko kajao.

Najviše ga je boleo narušen odnos sa decom

Jedno od najpotresnijih priznanja slavnog glumca odnosilo se na njegovo očinstvo. Iako je sa prvom suprugom dobio dvoje dece, Stjuart je otvoreno govorio o tome da zbog brojnih poslovnih obaveza i sopstvenih odluka nije uspeo da sa njima izgradi odnos kakav je želeo.

Duga odsustvovanja zbog snimanja i pozorišnih predstava, kao i raspad braka, ostavili su posledice na porodične odnose.

U razgovoru za britanski „Gardijan“ 2023. godine priznao je da su odnosi sa sinom i ćerkom ostali veoma složeni i da su njegova deca teško opraštala njegove postupke.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako je ostvario gotovo sve profesionalne snove, upravo je udaljenost od najbližih smatrao jednom od svojih najvećih životnih tuga.

Sreću je pronašao uz mnogo mlađu pevačicu

Posle dva propala braka, Stjuart je ponovo pronašao ljubav uz američku pevačicu i kantautorku Sani Ozel, koju je upoznao 2008. godine u Njujorku.

Uprkos velikoj razlici u godinama, njihova veza prerasla je u stabilan odnos, a venčali su se 2013. godine. Posebnu pažnju privuklo je to što je ceremoniju predvodio njegov dugogodišnji prijatelj i glumački kolega Ijan Makelen, sa kojim je sarađivao u filmovima „Iks-men“ i brojnim pozorišnim predstavama.

Patrik Stjuart Foto: Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stjuart je često govorio o tome koliko mu je treći brak značio i koliko je podrške pronalazio u supruzi. Sani je bila uz njega tokom poslednjih godina života, a upravo je pored nje proveo i svoje poslednje trenutke.

Poslednjih godina suočio se sa teškom bolešću

Iako je zakoračio u devetu deceniju života, Stjuart nije odustajao od umetnosti. Veliki povratak ostvario je serijom „Zvezdane staze: Pikard“, čija je poslednja sezona prikazana 2023. godine.

Iste godine objavio je autobiografiju „Making It So“, u kojoj je bez ulepšavanja govorio o detinjstvu, karijeri, preljubama, razvodima i porodičnim odnosima. Njegova knjiga predstavljala je svojevrsno suočavanje sa prošlošću i greškama koje je godinama nosio sa sobom.

U aprilu 2026. godine objavljena je i njegova audio-knjiga sa svih 154 Šekspirova soneta, čime se još jednom vratio književnosti koja je obeležila početak njegove karijere.

Patrik Stjuart Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Nakon što je 28. oktobra preminuo, javnost je prvi put saznala da se suočavao sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim telima, ozbiljnim neurodegenerativnim oboljenjima koja utiču na pamćenje, razmišljanje i svakodnevno funkcionisanje. Porodica nije iznela detalje o tome kada su bolesti dijagnostikovane.

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