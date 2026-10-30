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Dok je globalna javnost tog leta 1981. godine bez daha posmatrala glamurozno krunisanje kraljevske ljubavi, iza teških zavesa palate odvijala se prava lična drama, nevidljiva za televizijske objektive. Čitavu deceniju posle izgovorenog zaveta,princeza Dajana je na tajnim zvučnim zapisima poverila istinu autoru Endruu Mortonu, stvorivši građu za knjigu koja je uzdrmala monarhiju.

Pogledajte u galeriji venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa:

1/12 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa Foto: Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia, Homer Sykes / Alamy / Profimedia

Integralni zapisi njenih svedočenja razotkrili su mučne pojedinosti koje dokazuju da je bračno putovanje sa princom Čarlsom bilo miljama daleko od bilo kakve harmonije. Period koji je trebalo da predstavlja najsrećniji ulazak u zajednički život vrlo brzo se pretvorio u neprekidnu patnju.

Pod budnim okom javnosti članovi krune slali su sliku blagostanja i osmeha, dok je realnost bila obojena teskobom i beznađem. Unutrašnji lomovi mlade princeze uzeli su maha gotovo u istom trenutku kada su se ugasila svetla reflektora, a sve nade u bračnu sreću nestale su za manje od sedamdeset dva sata.

"Znate, to je bio čisti mrak. Imala sam toliko nada, a one su se raspale posle samo dva dana."

Hladan tuš na medenom mesecu

Mladenci su prve zajedničke dane proveli u Brodlandsu, rezidenciji lorda Mauntbatena, nekadašnjeg strica princa Filipa. Umesto nežnosti, intime i obostrane posvećenosti, usledilo je grubo prizemljenje u Čarlsovu rutinu.

Kralj Čarls, princeza Dajana Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Stigli smo u Brodlands. Uveče drugog dana stigle su knjige Lorensa van der Posta koje Čarls još nije pročitao. Sedam knjiga, i sve su stigle na naš medeni mesec. Čarls ih je čitao naglas, a mi smo morali da ih raspravljamo i analiziramo svakog dana tokom ručka."

Dobila poremećaj ishrane

Putovanje se potom nastavilo plovidbom iz Gibraltara na palubi čuvenog broda Britanija. Dok su fotografije nasmejanih supružnika obilazile svetske medije i pothranjivale privid savršenstva, Dajana se gušila pod teretom strogog dvorskog protokola, bez imalo prostora za sopstveni mir.

"Jahta je bila puna visokih zvanica, 21 oficir i još 256 članova posade. Večere u frakovima, važne ličnosti za stolom, a dok su svi jeli, u susednoj sali svirao je kraljevski mornarički orkestar. Svake večeri Čarls i ja morali smo da zabavljamo visoko društvo na jahti, tako da vremena za nas dvoje uopšte nije bilo. Shvatila sam da jedva izlazim na kraj sa tim."

Takav ambijent bio je okidač za nagli sunovrat njenog fizičkog i mentalnog stanja, kada je poremećaj ishrane potpuno nadvladao njeno telo.

princeza Dajana Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia

"Do tog trenutka moja bulimija bila je potpuno van kontrole. Napadi su se ponavljali po 4 puta dnevno. Sve što sam mogla da nađem, odmah bih pojela, a posle par minuta bih povratila, što me je potpuno iscrpljivalo. Naravno, to je izazivalo nagle promene raspoloženja, u jednom trenutku si srećan, a već u sledećem mračno skrećeš pogled. Sećam se da sam isplakala sve suze tokom našeg medenog meseca. Sve je bilo pogrešno i bila sam preumorna od svega."

Noćne more

Najteži udarac usledio je po dolasku u škotski dvorac Balmoral, gde su boravili u periodu od avgusta do oktobra.

"Pravo sa jahte otišli smo u Balmoral. Svi su bili tamo da nas dočekaju. I tada me je dotuklo do kraja. Moji snovi su bili užasni.Noću sam stalno sanjala Kamilu, postala je moja opsesija. Nisam verovala Čarlsu, mislila sam da je zove na svakih 5 minuta kako bi se konsultovao šta da radi sa svojim brakom. U želji da mi pomogne, poslao mi je Lorensa van der Posta, ali on nije mogao da me razume. Bivalo mi je sve gore i gore."

Čarlsovo viđenje opuštanja podrazumevalo je sate provedene u pešačenju i udubljivanju u filozofsku literaturu, što je samo produbljivalo nerazumevanje među njima.

"Njegovo shvatanje uživanja nateralo bi vas na smeh, smatrao je da nema ničeg lepšeg nego sedeti na vrhu najvišeg brda u Balmoralu i čitati mi Lorensa van der Posta ili Karla Junga. Imajte na umu da ja nisam imala blagog pojma o psihološkim silama ili sličnim temama i ne verujem da je to moglo da mi pomogne. Ipak, šetali smo, čitali, ja sam vezla svoj goblen, a Čarls je bio u ekstazi i potpuno srećan, njemu je sve to bilo prelepo."

princeza Dajana Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Osećanje potpunog ignorisanja unutar porodičnog kruga postalo je nepodnošljiv teret za mladu princezu.

Nije mu bila na prvom mestu

"Čarls se divio svojoj majci, osećao strahopoštovanje prema ocu, a ja sam za njega uvek bila tek treća osoba u sobi. Nikada nije bilo: 'Draga, želiš li piće?' Uvek je išlo: 'Mamice, da li biste popili nešto? Bako, da li biste vi popile nešto? Dajana, a ti?' U redu, nema problema, ali neko je morao odmah da me upozori da je to kod njih normalno, jer sam ja, u svojoj naivnosti, mislila da žena uvek dolazi na prvo mesto."

Pre samog venčanja, njena baka ledi Fermoj, koja je decenijama bila u krugu Kraljice Majke, pokušala je da joj ukaže na hladnu realnost palate.

"Draga, moraš shvatiti da su njihov smisao za humor i način života drugačiji i mislim da ti to neće odgovarati."

Pokušala da presudi sebi

U škotskoj magli Dajanino psihičko rastrojstvo došlo je do tačke pucanja.

princeza Dajana Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ostali smo u Balmoralu od avgusta do oktobra. Bila sam toliko potištena u tim danima da sam čak pokušala da prerežem vene žiletom. Sve vreme je padala kiša. Postajala sam sve mršavija i mršavija. Ljudi su počeli da komentarišu: 'Vama štrče kosti'. Do oktobra sam bila u izuzetno teškom stanju."

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