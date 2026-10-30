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Konor Kruz je pre dva dana sa grupom prijatelja pratio četvrtu utakmicu velikog finala između domaćeg tima Tampa Bej Rejs i Milvoki Bruersa na stadionu Tropicana Field u Sent Piterzburgu.

Nakon pobede svog tima sin Toma Kruza i Nikol Kidman je na Instagram profilu objavio selfi iz publike uz komentar: "Morate verovati!". Ovo je njegovo prvo pojavljivanje na društvenim mrežama odnosno u javnosti posle dve godine.

Momak u beloj majici na ovoj fotografiji je Konor Kruz Foto: Instagram/theconnorcruise

Tom Kruz se u septembru 2024. pojavio sa sinom u Londonu, zajedničke fotografije su napravile bum, ali i potvrdile da je glumac blizak sa Konorom, što se ne može reći za glumicu Nikol Kidman.

Kruz je sina Konora i ćerku Izabelu usvojio sa bivšom suprugom Nikol Kidman, kojom je bio oženjen od 1990. do 2001. godine. Često se može čuti da ovi poznati naslednici ne komuniciraju sa australijskom glumicom kao i da je razlog tome sajentologija čija uverenja poštuju, kao i sam Tom koji je sajentološki sledbenik decenijama.

Nikol Kidman od 2007. nije viđena sa usvojenom decom

Majka Izabele bila je članica Sajentološke crkve, dala je ćerku na usvajanje jer nije mogla da se stara o njoj i još dvoje starije dece.

Izabela NIkol dugo nije zvala mama, kako je oslovljavala Kejti Holms dok je živela sa njom i Kruzom. Kidman nije bila na venčanju ćerke 2015. u Londonu iako se u to vreme nalazila u britanskoj prestonici zbog predstave u kojoj je igrala. Nije ni znala da joj se ćerka tog dana udaje, piše "New York Post".

Ni Tom Kruz nije bio na toj svadbi iako je dobio poziv. Izabela se tog dana udala za IT stručnjaka Maksa Parkera. Sajentologija je rasturila njegov brak sa Kejti Holms i u velikoj meri odredila njegov odnos sa njihovom ćerkom Suri koja se u međuvremenu odrekla očevog prezimena pa se sada predstavlja kao Suri Noel.

Podsetimo, brak Kruza i Kejti Holms počeo je 2006. i neslavno se završio 2012. Zvezda "Nemoguće misije" ne viđa ćerku 13 godina, Suri je prošle godine proslavila 18. rođendan koji je njen otac takođe propustio. Čuveni glumac je od 1987. do 1990. bio oženjen glumicom Mimi Rodžers.

Odnos između Nikol Kidman i njene usvojene dece prerastao je u kontroverzu. Kako glumica nije član Sajentološke crkve, ona je u krugovima ove organizacije označena kao "supresivna osoba", što je stvorilo dubok jaz i dovelo do prekida kontakta sa Konorom i Izabelom.

Ipak, došlo je do preokreta. Nakon što je u septembru 2024. preminula glumičina majka, Konor i Izabela pozvali su holivudsku zvezdu kako bi joj izjavili saučešće. Glumica ih je tada pozvala u Australiju da se oproste od bake i pokušaju da obnove narušene porodične odnose.

Slavna glumica retko javno govori o njima iz poštovanja prema njihovoj privatnosti, ali je isticala da ih bezuslovno voli. Više puta je izjavila da je njen roditeljski zadatak isključivo da im pruža ljubav i podršku, bez obzira na njihove životne izbore i religijska uverenja.

Glumica koja iz braka sa bivšim mužem Kitom Uranom ima ćerke Sandej Rouz i Fejt Margaret, nije viđena u javnosti sa usvojenom decom od 2007. godine.

Ćerka Izabela brani Nikol Kidman

Konor Kruz nije javno govorio ni o Tomu Kruzu ni o Nikol Kidman, ali je zato Izabela poslednjih godina napravila pravi zaokret rekavši: "Naravno da razgovaramo, oni su moji roditelji. Svako ko tvrdi drugačije priča gluposti. Volim mamu. Ona je moja mama i sjajna je. Viđam je ponekad i čujemo se. Mi smo veoma bliska porodica i volim sve članove naše porodice".

(Kurir.rs/Žena)

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