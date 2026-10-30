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Kim Kardašijan (46) otkrila je da su joj lekari pronašli nepravilnosti na jednjaku zbog kojih će morati na operaciju. Vest ju je posebno uznemirila jer je njen otac Robert Kardašijan preminuo od raka jednjaka 2003. godine, svega dva meseca nakon što mu je bolest dijagnostikovana.

U novoj epizodi rijaliti serije „The Kardashians“, Kim je priznala da je o svom zdravstvenom stanju razgovarala sa nekoliko lekara, ali da joj nije lako da govori o tome.

Robert Kardašijan Foto: AP Nick Ut

„Tata mi je umro od raka jednjaka, pa sam se nadala da će mi pomoći lekovi“, ispričala je, objašnjavajući zašto je ova situacija za nju posebno emotivna.

U najavi naredne epizode prikazano je kako Kim dolazi u bolnicu, gde bi trebalo da bude podvrgnuta zahvatu kojim će nepravilnosti biti uklonjene. Njena majka Kris Džener bila je uz nju i pružala joj podršku.

Kim nije otkrila o kakvim je promenama na jednjaku reč, niti su objavljeni detalji o ozbiljnosti njenog stanja. Zbog toga za sada nema osnova da se njen zdravstveni problem povezuje sa rakom.

Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

Kim je prethodno govorila i o ezofagitisu, odnosno upali sluznice jednjaka, koja može izazvati gorušicu, bol i otežano gutanje. Ovo stanje nije isto što i rak, iako određeni dugotrajni problemi sa jednjakom mogu zahtevati dodatne kontrole.

Ovo nije prvi put da je rijaliti zvezda javno govorila o svom zdravlju. Ranije je otkrila i da joj je dijagnostikovana aneurizma na mozgu.

Smrt oca ostavila je dubok trag na Kim, koja je kroz porodične inicijative podržavala podizanje svesti o bolestima jednjaka. Ipak, za sada nije poznato više detalja o njenoj predstojećoj operaciji.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kim Kardašijan