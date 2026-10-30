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Slavni reditelj i oskarovac Kventin Tarantino očito ne zaboravlja lako uvrede, čak ni kada dolaze od najbližih. Otkrio je da svoju majku neće uključiti u raspodelu bogatstva koje se procenjuje na 150 miliona dolara, a razlog seže u vreme kada je imao samo 12 godina.

Reditelj filmova poput "Petparačke priče", "Prokletnici", "Ubiti Bila", "Bilo jednom u Holivudu" o svojoj odluci je govorio u podkastu "The Moment".

Foto: Profimedia

Tarantino (63) se prisetio kako je njegova majka oduvek imala problema s njegovim slabijim školskim uspehom. Tokom jedne od rasprava, ispričao je, osvrnula se i na njegove spisateljske ambicije, i to na način koji nije zaboravio.

- Moja mama je oduvek teško prihvatala moj neuspeh u školi. Usred jedne od svojih pridika rekla je: "A usput, ta tvoja mala 'spisateljska karijera', kako si je ti to zamislio? E pa, od toga neće biti ništa” - ispričao je reditelj.

Foto: Profimedia

"Od mog uspeha nikada nećeš videti ni centa"

Iako priznaje da je majčina opaska bila sarkastična, Tarantino tvrdi da je tada sam sebi dao obećanje koje je odlučio da održi i decenijama posle.

- U sebi sam pomislio: "Dobro, gospođo, kad postanem uspešan pisac, od mog uspeha nikada nećeš videti ni centa. Neće biti kuće za tebe, neće biti godišnjih odmora, neće biti "kadilaka" poput onog Elvisa Prislija za mamu. Nećeš dobiti ništa jer si to rekla - prisetio se.

Kventin Tarantino Foto: Profimedia

Reditelj je dodao da je majci ipak jednom finansijski pomogao kada je imala problema s američkom Poreskom upravom (IRS). Međutim, izvan te situacije, ostao je pri svojoj odluci da s njom neće deliti plodove svog rada.

Pokušali su da ga ubede da promeni mišljenje

Voditelj podkasta Brajan Kopelman pokušao je Tarantina da navede da preispita svoj stav. Istakao je kako je moguće da je upravo kritika majke, koliko god bila bolna, doprinela njegovoj odlučnosti da uspe.

Foto: Live Entertainment / AFP / Profimedia

Tarantinova majka rodila ga je kada je imala samo 16 godina, a tokom njegovog detinjstva dozvoljavala mu je i da gleda znatno više filmova nego što je to bilo uobičajeno za decu njegovog uzrasta. Ljubav prema filmu posle je postala temelj njegove izuzetno uspešne karijere.

Uprkos tome, reditelj nije pokazao nameru da promeni svoju odluku. Svoj stav je zaključio porukom da reči izgovorene deci mogu imati dugotrajne posledice.

- Zapamtite, postoje posledice za sarkastičan ton kojim govorite o onome što je deci važno - poručio je Tarantino.

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