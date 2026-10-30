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Pipa Midlton (43) i njen suprug Džejms Metjuz (51) stvorili su luksuzni raj na svom imanju u idiličnom Kintberiju, ali čini se da su odnosi sa komšijama ozbiljno narušeni.Sestra princeze od Velsa navodno je razljutila celo selo, a napetost u inače mirnom Zapadnom Berkširu sve je veća.

Sukob oko pešačke staze

Sve je počelo zbog pešačke staze. Par je, kako se navodi, bez najave odlučio da zabrani javnosti korišćenje puta koji prolazi kroz njihovo imanje vredno 15 miliona funti, odnosno oko 17,9 miliona evra. Ta staza je godinama bila omiljena ruta šetačima i lokalnom stanovništvu, pa su iznenadnu zabranu shvatili kao uvredu.

Foto: CRYSTAL PIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ponašanje "kraljevskije od kraljevske porodice"

Zatvorena staza bila je, čini se, samo početak. Kako piše Daily Mail, ugled porodice u selu drastično je pao. Nove optužbe dodatno narušavaju njihov imidž, a meštani tvrde da je Pipa Metjuz, kako od udaje 2017. glasi njeno prezime, izrazito škrta kad treba da ostavi napojnicu.

Napetosti na selu primetili su i britanski novinari. Maks Hastings, urednik u The Times-u, opisao je atmosferu. "U seoskom životu pametno je održavati dobre odnose s lokalcima. U našem kutku Zapadnog Berkšira kruže mnogi tračevi o Pipi Midlton i njenom suprugu", rekao je.

Foto: Profimedia

Glasine se šire, a par ostavlja utisak da je izgubio dodir sa stvarnošću. Hastings otvoreno prenosi šta komšije govore. "Kruže i druge priče o malim napojnicama i ponašanju koje je 'kraljevskije od samih članova kraljevske porodice'. Sve to nimalo ne pomaže njihovoj popularnosti", zaključio je.

Video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti