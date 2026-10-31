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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Farija je saznala da su joj u hranu sipani lekovi Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 105. epizode

Sultanija Kosem suočava se sa novim zdravstvenim problemom, ali odlučuje da svoju bolest sakrije čak i od najbližih. Lekar joj saopštava da boluje od dijabetesa i upozorava je da mora da vodi računa o ishrani, izbegava stres i čuva se svega što bi moglo da pogorša njeno stanje. Svesna da bi neprijatelji mogli da iskoriste njenu slabost, Kosem naređuje da se o njenoj dijagnozi nikome ne govori.

U međuvremenu, sultan Murat dobija informacije koje bude sumnju u odanost Ilijas-paše. Evlija Čelebija otkriva da je paša tajno preuzimao sanduke sa zlatom, što bi moglo da bude povezano sa nestankom novca iz državne riznice i pripremama za pobunu. Murat odlučuje da ga udalji iz prestonice i postavi za beglerbega Damaska, ali Ilijas-paša ne namerava da odustane od svojih planova. Uz podršku Sinan-paše, počinje da priprema ustanak koji bi mogao da izazove ozbiljne potrese u carstvu.

Farija je odlučila da se suoči sa Kosem Foto: umut volkan kincir

Na dvoru se dodatno zaoštravaju odnosi između sultanije Ajše i princeze Farije, a kada sazna da su joj po naređenju Kosem u hranu stavljani lekovi za sprečavanje trudnoće, Farija odlučuje da se suoči sa njom. Istovremeno, sultanija Atike sve teže podnosi udaljavanje silahtara, naročito nakon što posumnja da između njega i Ester postoji nešto više od prijateljstva. Njena osećanja postaju izvor novih sukoba, dok silahtar pokušava da uveri Gevherhan da u njegovom srcu nema mesta ni za jednu drugu ženu.

Murat se, međutim, suočava i sa porodičnim problemom koji ne može još dugo da odlaže. Kasim je uveren da mu brat neće oprostiti ono što se dogodilo i strahuje za sopstveni život. Dok Kosem pokušava da ga zaštiti i ubedi Murata da je kazna koju je već pretrpeo dovoljna, sultan donosi odluku koja bi mogla zauvek da promeni sudbinu njegovog brata, dok Kosem s druge strane odlučuje da zauvek reši problem sa Farijom.

Atike ne želi da odustane od silahtara Foto: umut volkan kincir

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