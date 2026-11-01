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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Princeza Farija je trudna Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 106. epizode

Sultan Murat odlučuje da kazni brata Kasima zbog izdaje. Iako ga ne osuđuje na smrt, Murat naređuje da princ bude zatvoren u odajama njihovog strica Mustafe, gde će biti potpuno izolovan od ostatka sveta. Kosem je očajna zbog sinovljeve sudbine i pokušava da ubedi sultana da promeni odluku, upozoravajući ga da će strah i nepoverenje među braćom samo produbiti porodični sukob. Međutim, Murat ne želi da popusti, uveren da bi Kasim jednog dana ponovo mogao da posegne za prestolom.

Dok Kosem pokušava da pronađe način da izbavi sina iz zatočeništva, Farija se suočava sa posledicama noćnog napada. Ubrzo saznaje da je trudna, što joj donosi veliku radost, ali i otvara nova pitanja o njenom položaju na dvoru. Svesna da je Kosem prethodne noći došla u njene odaje sa namerom da spreči trudnoću, Farija odlučuje da se otvoreno suoči sa majkom sultanijom. Kosem joj jasno stavlja do znanja da ne treba da se zavarava zbog deteta koje nosi, jer ono pripada dinastiji, međutim ipak odlučuje da joj da priliku da pokaže svoju vernost.

Murat je presrećan zbog Farijine trudnoće Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Kosem nastavlja da uklanja one koji nisu dorasli sovjim dužnostima. Bejnam je proteran u Staru palatu, gde će raditi kao kuvar, dok Meleki takođe mora da napusti dvor. Lalezar preuzima dužnost glavne rizničarke, i dobija zadatak da otkrije identitet devojke koja je odala princa Kasima. Kada sazna da je reč o Hanife, Kosem odlučuje da se lično pobrine za njenu sudbinu.

Kasimovo zatočeništvo dodatno potresa porodicu. Kosem uspeva da poseti sina, koji je prestravljen životom u mračnim odajama pored strica Mustafe i preklinje je da ga izbavi. Istovremeno, Gevherhan, Atike, Bajazit i Ibrahim pokušavaju da razgovaraju sa Muratom i zauzmu se za brata, ali sultan ostaje neumoljiv. Dok se porodične veze sve više kidaju, Farija se suočava sa još jednim izazovom - kako da sačuva svoje mesto uz Murata i zaštiti dete koje nosi u svetu u kojem o njenoj sudbini odlučuju drugi.

Farija je odlučila da pokaže vernost sultaniji Kosem Foto: umut volkan kincir

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