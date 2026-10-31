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Sloboda Mićalović je godinama unazad jedna od najtraženijih, ali i najlepših glumica u Srbiji. Glumu je izabrala prateći korake svog oca Dragana Mićalovića, od kog je i nasledila talenat.

Kako je dobila neobično ime

Sloboda Mićalović je rođena 21. avgusta 1981. godine u Leskovcu kao srednja od tri ćerke. Sestra Mirjana je dve godine starija od nje, dok je Dragana devet godina mlađa od Slobode. Kao što je poznato, i Dragana je uspešna glumica, dok je Mirjana menadžerka i retko se pojavljuje u javnosti.

U galeriji pogledajte fotografije Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Sloboda je neobično ime glumica dobila po želji svog oca, a iza svega se krije dirljiva priča.

Naime, Dragan je ime za ćerku odabrao glumeći u monodrami "Ivo Lola Ribar". Verenica ovog heroja bila je Sloboda Trajković, a prelepa ljubavna priča ovog para inspirisala je glumca da po njoj nazove svoju naslednicu.

Iako je na početku insistirala da je svi zovu Boba jer nije volela svoje ime, promenila je mišljenje nakon što je pročitala Lolino pismo upućeno Trajkovićevoj.

Mićalović je 1989. godine upisala nižu muzičku školu, a bavila se i plesom. S obzirom na to da je bila veoma talentovana za muziku i pevanje, nakon osnovne, upisala je Muzičku školu "Stanislav Binički". Međutim, ljubav prema glumi bila je jača i Sloboda 1999. godine upisuje Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.

Njen otac se u početku protivio toj odluci, ali kada je uvideo koliko je velika njena želja, pružio joj je podršku.

Sloboda je iz prvog pokušaja položila prijemni i upisala studije glume na klasi čuvenog profesora Predraga Bajčetića, a sa njom su studirali i Katarina Radivojević, Branislav Tomašević, Zorana Bećić, Ana Franić i Marija Vicković.

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