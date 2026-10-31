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Rijaliti zvezda Kim Kardašijan i bivši NBA košarkaš Kris Hamfris venčali su se u avgustu 2011. na raskošnoj ceremoniji koja je privukla veliku pažnju javnosti, ali njihov brak nije potrajao. Podnela je zahtev za razvod 31. oktobra iste godine, samo 72 dana nakon što su izgovorili sudbonosno "da". Bilo je to pre tačno 15 godina.

Iako se njihov brak često navodi kao jedan od najkraćih među slavnim parovima, Kim je godinama posle otkrila da je već pre venčanja sumnjala u svoju odluku. Priznala je da je imala ozbiljne sumnje, ali ih je tada pripisivala strahu od venčanja. Nije želela da odustane u posljednjem trenutku jer se bojala da će je javnost zauvek pamtiti kao "odbeglu mladu".

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan i Krisa Hamfrisa:

1/5 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Kris Hamfris bili u braku 72 dana Foto: Alan Davidson / Shutterstock Editorial / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, GHOST / Backgrid USA / Profimedia

"Pomislila sam: 'Jao, predomišljam se'. Ali moja intuicija i moja duša su uvek u pravu. I onda sam pomislila: 'Snimaju venčanje zbog šoua, ako odustanem sada, prozvaće me odbeglom mladom i to će onda biti još gore'. Ali mislim da tada jednostavno nije trebalo da se udam", ispričala je Kim jednom prilikom.

Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njena majka Kris Džener navodno joj je uoči ceremonije ponudila mogućnost da odustane od venčanja, ali Kim nije imala hrabrosti da povuče takav potez. Kasnije je zaključila da je pogrešila što nije otkazala venčanje. Iako je Kim zahtev za razvod podnela 31. oktobra 2011, pravna priča se nije završila tako brzo kao njihov brak. Hamfris je zatražio poništenje braka, tvrdeći da je venčanje bilo prevara organizovana radi gledanosti rijaliti emisije. Kim je te optužbe odbacila i insistirala na redovnom razvodu.

Kim Kardašijan, Met Gala 2026. Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bivši supružnici mesecima su se sporili, a pravni postupak nastavio se i tokom 2012. godine. U aprilu 2013. postigli su nagodbu kako bi izbegli suđenje, a sudija je odobrio njihov sporazum. Njihov brak je zvanično okončan tek u junu 2013, kada je sudski donesena konačna odluka o razvodu, gotovo dve godine nakon što je Kim predala zahtev.

Upravo zato Kim smeta kada se njen brak s Hamfrisom naziva jednim od najkraćih brakova među slavnima. Iako su supružnici zaista bili u braku samo 72 dana pre nego što je ona pokrenula postupak razvoda, pravno okončanje braka trajalo je znatno duže.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje Kim Kardašijan i Kanjea Vesta:

1/9 Vidi galeriju Kim Kardašijan i Kanje Vest - venčanje Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Kim je pre braka s Krisom bila u braku s muzičkim producentom Dejmonom Tomasom, za kog se udala 2000, a razvela četiri godine kasnije. Zatim se skrasila s Krisom, a nakon razvoda se zaljubila u repera Kanjea Vesta.Za njega se udala 2014. u Firenci. Zajedno su dobili četvoro dece, Nort, Seinta, Čikago i Psalma. Kim je zahtev za razvod podnela u februaru 2021, a zvanično su se razveli krajem 2022.

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