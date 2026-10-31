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Iako se već godinama šuška o tome da su britanska pevačka zvezda Adel i poznati sportski menadžer Rič Pol tajno venčani, par nikada nije zvanično potvrdio te navode. Međutim, novom izjavom u kratkom video-snimku na društvenim mrežama, Rič je dao povoda da javnost pomisli da su zaista otišli korak dalje u svojoj vezi.

Jednostavna rečenica koja je otkrila sve

Tokom izazova u kom je morao da reši ukrštenicu u roku od 60 sekundi, voditelj je upitao Riča kada je poslednji put rešavao takvu osmosmerku. Njegov opušteni odgovor iznenadio je mnoge.

"Čoveče, prošlo je dosta vremena. Ali moja supruga to radi svako jutro", rekao je Rič i time dao najdirektniji nagoveštaj do sada.

Glasine o njihovom braku nisu novost, još krajem 2023. godine posetioci jednog komičarskog nastupa u Los Anđelesu tvrdili su kako je Adel iz publike naglas doviknula "ja jesam" kada je komičar pitao ima li u dvorani nekoga ko se nedavno venčao.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Od spontanog poznanstva do stabilne veze

Par je prvi put viđen zajedno u leto 2021. godine na bejzbol utakmici, a ubrzo je potvrđeno da su u vezi. Rič je u ranijim intervjuima otkrio kako su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i da se sve dogodilo potpuno prirodno i bez pritiska.

Nakon više od pet godina zajedničkog života i uspešnih karijera, Adel u muzičkom svetu, a Riča kao jednog od najuticajnijih američkih sportskih agenata, čini se da slavni par uživa u svojoj privatnosti, ne opterećujući se zvaničnim objavama za medije.

Video: Pijana Adel u klubu