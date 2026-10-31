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Aleks Konsani privukla je pažnju na zabavi za Noć veštica koju je organizovala Kendal Džener, pojavivši se u bizarnom kostimu Mona Lize s ogromnim zlatnim okvirom iz kog su virili njeno lice i ruke.

Noć veštica svake godine donosi niz neobičnih kostima slavnih osoba, a poznati se pritom takmiče u tome ko će osmisliti originalniju, odvažniju i neobičniju masku. Ipak, neke kreacije uspeju da iznenade čak i one koji su navikli na najekstravagantnija modna izdanja, a upravo je takav slučaj s Aleks Konsani.

Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Naime, 23-godišnja transrodna manekenka pojavila se na žurki povodom Noći veštica koju je organizovala Kendal Džener, a njen bizarni kostim bilo je gotovo nemoguće ne primetiti.

Aleks je za ovu priliku odlučila da postane ni manje ni više nego Mona Liza, odnosno slavna slika Leonarda da Vinčija, ali njena interpretacija jednog od najpoznatijih umetničkih dela na svetu bila je sve samo ne obična.

Umesto klasičnog kostima, manekenka je obukla konstrukciju koja je izgledala poput ogromne slike u raskošnom zlatnom ramu. Na kostimu je bio prepoznatljivi lik Mona Lize, a na mestu njenog lica nalazio se otvor kroz koji je virila Aleksina glava.

Foto: PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Posebno neobičan detalj bili su otvori za ruke, zbog kojih je izgledalo kao da je Mona Liza bukvalno oživela i izašla iz svog rama. Dodatnu dozu bizarnosti celom izdanju dao je nepravilno oblikovan ram koji se uzdizao visoko iznad manekenkine glave.

Ispod neobične konstrukcije Aleks je nosila kratku crnu suknju i sandale s visokim potpeticama, pa je spoj umetničkog dela i modernog večernjeg izdanja delovao još neobičnije.

U galeriji pogledajte kako je Aleks Konsani izgledala na Victoria's Secret reviji:

1/5 Vidi galeriju Aleks Konsani na Viktorija Sikret reviji Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Fotografi su je snimili dok je izlazila iz automobila, a prizor manekenke koja u ogromnoj slici pokušava da zakorači na pločnik bio je posebno zanimljiv. Uprkos glomaznom kostimu, Aleks je mirno pozirala i pokazala da joj ni ovako neobična kreacija ne predstavlja prepreku za dolazak na žurku.

Konsani je inače jedno od zapaženijih mladih lica modne industrije, a poslednjih godina česta je gošća revije brenda Victoria's Secret. Svojim pojavljivanjima često pomera granice očekivanog, a kostim Mona Lize je još jedan primer njenog nekonvencionalnog pristupa modi.

Video: Sveti Luka ili Noć veštica