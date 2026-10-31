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Glumica Hale Beri (60) izgubila je starateljstvo nad sinom Maseom, te ga je sudija Višeg suda u Los Anđelesu, Šeli Kofman, dodelila dečakovom ocu, glumcu Olivijeu Martinezu.

Maseo ne sme da prespava kod svoje majke, koja će smeti da ga viđa ponedeljkom i utorkom i svaki drugi vikend u mesecu.

Hale Beri Foto: Sadou Faye / Avalon / Profimedia

Osim što je donela privremenu odluku oko starateljstva, sudija se dotakla i Martinezovog zahteva da se glumici izda zabrana prilaska, te je nju odbacila.

Nakon odluke Beri se nije obratila medijima, ali s portalom Extra popričao je Francuz koji je rekao:

Olivije Martinez i Hale Beri Foto: MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

''Iskreno se nadam da će Maseo i njegova majka u budućnosti uspeti da ostvare bolji odnos. Ne želim da moj sin mrzi svoju majku. Želim da je voli. Želim da joj oprosti i da se njih dvoje u nekom trenutku na neki način pomire'', rekao je Martinez, koji je početkom oktobra bivšu suprugu optužio da zlostavlja njihovog sina i da ga je fizički napala 26. septembra.

U sudskim dokumentima Martinez je tvrdio da je Beri ''skočila na Masea i počela da se fizički obračunava s njim'', te da ga je ''uhvatila za vrat i počela da ga davi''.

Hale Beri Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia

Oskarovka je odbacila sve optužbe za zlostavljanje, a u dokumentima koje je predala sudu navela je kako su se ona i sin samo šalili i rvali.

''Dok smo se igrali, nikada nisam stavila ruke oko Maseovog vrata. Nikada ga nisam davila, nisam mu ograničavala disanje, nisam mu govorila da se preda niti vikala: 'Ko je sada dominantan?', kako Olivije lažno tvrdi, iako uopšte nije bio prisutan'', rekla je u iskazu.

Ipak, primarno starateljstvo je ove nedelje dodijeljeno glumcu i ostaće na snazi do novembra, kada Martinez i Beri ponovo treba da se pojave pred sudom kako bi razgovarali o daljem uređenju starateljstva.

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