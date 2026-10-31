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Američka glumica Selma Bler (54) prvi put se oglasila nakon incidenta na letu početkom oktobra, tokom kojeg je navodno napala dve članice avionske posade i policajce.

U emotivnoj video-poruci objavljenoj na Instagramu izvinila se svima koje je uznemirila svojim ponašanjem. Ukoliko bude proglašena krivom, preti joj kazna do sedam godina zatvora.

Selma Bler Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / PA Images / Profimedia

„Jako mi je žao“: Glumica se obratila javnosti

Selma je u video-obraćanju objasnila da zbog pravnog postupka koji je u toku ne može da iznosi detalje događaja od 11. oktobra.

„Znam da me nije bilo poslednjih nekoliko nedelja. Žao mi je što mi je trebalo toliko vremena da vam se obratim. Pravni postupak je u toku i moji advokati su me zamolili da ne govorim o tom danu, a ja ih slušam. Čitavu ovu situaciju shvatam veoma ozbiljno“, rekla je glumica.

Dodala je da nikada u životu nije imala nameru da nekoga povredi ili uplaši.

„Veoma mi je žao. Svima koji su mi pisali, zvali me ili slali poruke ljubavi i podrške želim da kažem da mi je to značilo više nego što mogu da opišem. To je mnogo značilo i meni i mom sinu, koji je moj čitav svet“, poručila je Selma.

Najavila je da će se u narednom periodu posvetiti svom zdravlju, 15-godišnjem sinu Arturu Sentu Bleiku i ljudima koji su joj pružili podršku.

Selma Bler Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

U avionu navodno napala stjuardese i pokušala da otvori vrata

Incident se dogodio na letu kompanije Delta erlajns iz Los Anđelesa za Njujork. Prema navodima, glumica je udarila jednu stjuardesu, drugu ugrizla, a zatim pokušala da otvori vrata aviona tokom leta.

Snimak komunikacije hitnih službi otkrio je da je pilot nakon sletanja zatražio medicinsku pomoć i policiju zbog, kako je opisao, „agresivne“ putnice. U razgovoru je naveo da je jedna članica posade imala krvav nos, dok su na drugoj bili vidljivi tragovi ugriza.

Policija je sačekala glumicu nakon sletanja. Tokom transporta u bolnicu, ona je navodno više puta nogom udarila policajca u glavu. Takođe je optužena za napad na medicinsku sestru u bolnici.

Na sudu se izjasnila da nije kriva za napad drugog stepena.

Advokati tvrde da je incident povezan sa multiplom sklerozom

Odbrana glumice tvrdi da je do incidenta došlo zbog propuštene terapije za multiplu sklerozu, od koje Selma boluje godinama.

Njeni advokati objasnili su da je glumica prethodnih dana bila iscrpljena zbog dugotrajnog snimanja, a da su umor i uslovi povezani sa nadmorskom visinom dodatno doprineli njenom stanju i ponašanju.

„Ti faktori doveli su do stanja teške zbunjenosti i dezorijentacije. Ovo nije bio namerni napad“, izjavio je njen advokat Šon Barns.

Ukoliko sud utvrdi da je kriva, Selmi Bler preti zatvorska kazna u trajanju do sedam godina.