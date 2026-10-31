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Italijanska kulinarska influenserka Nona Silvi, koja je imala 4 miliona pratilaca na društvenim mrežama, preminula je u 85. godini, objavila je danas njena porodica.

Nona Silvi stekla je nacionalnu i međunarodnu slavu zahvaljujući svojim objavama na društvenim mrežama o tradicionalnoj toskanskoj kuhinji, prenela je ANSA.

Influenserka, čije pravo ime je bilo Silvija Bini, preminula je sinoć u svom domu u Montespertoliju, u pokrajini Firenca.

Njeni unuci objavili su vest u poruci na zvaničnoj stranici "nonnasilvi".

"Iznenadna bolest je za samo 20 dana odnela baku Silvi. Ostavila nas je okružene ljubavlju svoje porodice, sa decom i unucima pored sebe. Čak i u tim trenucima, ona je nastavila da razgovara sa nama, pitajući nas šta treba da se uradi i kako ide posao. Jedinstvena žena, retke snage, koja je davala svu energiju koju je imala svojoj porodici", naveli su njeni unuci.

Karijera None Silvi je počela 2022. godine, kada su njeni unuci Gabrijele i Simone Martini počeli da snimaju video zapise o njenom kuvanju u porodičnoj pekari Forno Martini u Kastelfjorentinu.

Video snimci su brzo postali viralni na društvenim mrežama, dostigavši približno 4,3 miliona pratilaca na Instagramu, kao i 2,1 milion na TikToku, dok je na Fejsbuku bilo preko milion pratilaca.

Influenserka je 2024. otputovala u Katar da kuva za kraljevsku porodicu Al-Tani, a dobila je i priznanje od Forbsa i TikTok nagradu za 2025. godinu.

(Kurir.rs/Tanjug)