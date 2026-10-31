Slušaj vest

Legendarni britanski rok bend Dip Parpl (Deep Purple) otkazao je dva koncerta nakon što je frontmen grupe, Jan Gilan doživeo iznenadni zdravstveni problem i hitno prebačen u bolnicu.

Vest je objavljena u subotu popodne, 31. oktobra, na zvaničnom Instagram profilu benda. U saopštenju je potvrđeno da je 81-godišnji pevač i dalje u bolnici, ali nisu izneti detalji o tome šta je dovelo do njegovog zdravstvenog stanja.

Hitno otkazani koncerti u Nemačkoj

„Sa velikim razočaranjem, Dip Parpl mora da saopšti da večeras neće moći da nastupi u dvorani Kju Aj arena u Lajpcigu, kao ni sutra uveče u dvorani Sporthale u Hamburgu. Do otkazivanja je došlo zbog hitnog zdravstvenog problema koji je zadesio Jana Gilana i zbog kojeg je trenutno hospitalizovan“, navedeno je u saopštenju.

Članovi benda izrazili su žaljenje zbog odluke, posebno zbog kratkog roka u kojem su obavestili publiku.

„Razumemo da ovo saopštenje dolazi u poslednjem trenutku i delimo razočaranje svih naših divnih obožavalaca zbog toga što nećemo moći da nastupimo u Lajpcigu i Hamburgu.“

Bend je dodao da su zajedno sa svojim timom usredsređeni na pronalaženje odgovarajućih novih termina za oba koncerta. Sve ulaznice kupljene za otkazane nastupe važiće i za nove datume.

Podetimo, čuveni bend je polovinom meseca imao koncert u Beogradu u Areni. Grupa je održala veliki koncert u sklopu turneje "Mad In Europe", a nedavno su objavili novi album "SPLAT!". Aktuelnu postavu benda čine pevač Jan Gilan, basista Rodžer Glover, bubnjar Jan Pejs, klavijaturista Don Ejri i gitarista Sajmon Mekbrajd, a kao uvertira večeri nastupio je britanski sastav Džejler.

00:46 Bajaga otvorio prvi beogradski koncert pesmom "Sa druge strane jastuka": Publika odmah zapevala Izvor: MONDO/Ana Živančević