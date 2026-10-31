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Aleksa Balašević se oglasio povodom Noći veštica i otkrio da je sa porodicom u Novom Sadu kod majke Olivere koja je mališanima priredila svojevrsnu dekoraciju i žurku ovim povodom.

Poznato je koliko je Olivera Balašević kreativna, što je i sada pokazala te je svoj porodični vrt pretvorila u mesto gde će se njeni unuci na ovaj svetski praznik dobro zabaviti.

1/4 Vidi galeriju Noć veštica u domu Balašević Foto: Instagram/AleksaBalasevic

S obzirom na to da Aleksa Balašević već nekoliko godina živi u Sloveniji, ovo je bila idealna prilika da se porodica okupi posebno jer je uvećana za još jednog člana. Naime, Aleksa je pre nekoliko meseci dobio sina kome je dao ime Đorđe po ocu, vrsnom kantautoru.

Dečak je dobio ime po svom čuvenom dedi, kantautoru Đorđu Balaševiću, iako je Aleksa prvobitno imao drugačiju zamisao.

"Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim u skupštini, u kojoj nisam većina i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije. Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni," govorio je je Balašević i dodao:

Foto: printscreen/Instagram/aleksabalaševic

"Ja znam da je on srećan zbog unuka, ja sam neko ko veruje u vaskrsenje, ja sam svestan da Đole zna za sve to. Ubeđen da sam da je Đole učestvovao u tom Božijem transferu od neba ka zemlji. Znam koliko je on uvek bio pažljiv, ali i paranočan, ubeđen sam da on sve to gleda kako mi radimo kako sa Verom, tako i sa sinom. Tu je. Od odlaska mog oca u večnost 2021. godine, mislim da je Verino rođenje 22. avgusta 2022, bilo ono što je moju mamu trglo na najbolji način, ovo je takođe lep talas u svemu tome."