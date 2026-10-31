Slušaj vest

Slavni supermodel Lara Stoun (42) otkrila je da joj je dijagnostikovan rak dojke i da je trenutno na lečenju. Poznata lepotica podelila je potresnu vest sa pratiocima na Instagramu u subotu, uz apel ženama da vode računa o svom zdravlju i ne odlažu lekarske preglede.

Lara je odlučila da javno govori o svojoj dijagnozi tokom meseca posvećenog podizanju svesti o raku dojke.

„Pošto je još uvek zvanično mesec borbe protiv raka dojke, želela sam da podelim sa vama da mi je nedavno dijagnostikovana ova bolest i da sam trenutno na lečenju“, napisala je manekenka.

Priznala je da ju je dijagnoza veoma potresla, ali da je zahvalna što je bolest otkrivena u ranoj fazi.

„Ovo je, naravno, bio ogroman šok i veoma sam zahvalna što sam bolest otkrila na vreme“, poručila je.

Objasnila je i zašto je odlučila da podeli tako intimne detalje svog života, iako inače retko govori o privatnosti na društvenim mrežama.

„Ne delim često svoj privatni život na internetu, ali ako ova objava navede makar jednu osobu da pregleda svoje grudi ili zakaže pregled koji već neko vreme odlaže, vredelo je da je objavim.“

Na kraju je uputila važnu poruku ženama: „Molim vas, nemojte ignorisati promene na svom telu.“

Lara Stoun Foto: LFI/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Sa bivšim suprugom ima sina, a zajedno brinu o njegovom odrastanju

Lara sa bivšim suprugom, britanskim komičarem i glumcem Dejvidom Vilijamsom, ima sina Alfreda, koji ima 13 godina. Njih dvoje bili su u braku od 2010. do 2015. godine. Manekenka je ranije govorila o tome kako funkcionišu kao roditelji nakon razvoda, ističući da su uspeli da pronađu način da zajedno odgajaju sina uprkos razlazu.

„Ponekad veoma različiti ljudi mogu dobro da funkcionišu zajedno, ali možda ne zauvek. Razvod je užasan“, priznala je Lara.

Ipak, istakla je da je najvažnije što je njihov sin srećan i što ima dobar odnos sa oba roditelja.

„On je najsrećnije dete, zaista je srećan kada je kod mene, ali isto tako i kada je kod svog oca. Šta više možete da poželite?“, rekla je manekenka.

U drugom braku dobila još jednog sina

Holandska manekenka upoznala je svog drugog supruga, britanskog preduzetnika i investitora u nekretnine Dejvida Grivsona, preko aplikacije Tinder 2018. godine.

Verili su se 2020, a venčali u julu 2021. U julu 2023. dobili su prvo zajedničko dete, sina Boba. Lara je tako postala majka dvojice dečaka, Alfreda i Boba.

Karijera koja je obeležila svetsku modnu scenu

Tokom višegodišnje karijere Lara Stoun izgradila je status jedne od najpoznatijih manekenki svoje generacije.

Sarađivala je sa nekim od najvećih svetskih modnih kuća i brendova, među kojima su „Viktorijas sikret“ (Victoria’s Secret), „Šanel“ (Chanel), „Prada“ i „Versaće“ (Versace). Vest o njenoj dijagnozi podsetila je javnost na značaj redovnih pregleda i pravovremenog reagovanja na promene u organizmu. Manekenka se nada da će njena ispovest ohrabriti makar jednu ženu da ne odlaže preglede.