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Nakon velikih smena na RTS, gledaoci su večeras u Dnevniku 2 mogli da vide dobro poznato lice. Naime, vođenje najgledanije informativne emisije na Radio televiziji Srbije povereno je Miljani Lazić.

Foto: RTS Printscreen

Miljana je pre nekoliko godina postala viralna zbog lapsusa koji je napravila. Naime, ona je čitajući jutarnje vesti o finalu pobrkala pehare sa pekarima, a onda je na zanimljiv način spojila ime i prezime španskog tenisera.

- Đoković ima priliku da postane prvi teniser koji ima po najmanje dva pekara na svakom od četiri Gren slema. Ovo je 56. meč Novaka i Rafala, a najbolji teniser današnjice vodi sa 29-26 u pobedama - rekla je voditeljka.

Podsetimo, prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, juče su smenjeni sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić. Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.