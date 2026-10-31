Promene na RTS: Ova voditeljka je večeras vodila Dnevnik, a svi je dobro znate
Nakon velikih smena na RTS, gledaoci su večeras u Dnevniku 2 mogli da vide dobro poznato lice. Naime, vođenje najgledanije informativne emisije na Radio televiziji Srbije povereno je Miljani Lazić.
Miljana je pre nekoliko godina postala viralna zbog lapsusa koji je napravila. Naime, ona je čitajući jutarnje vesti o finalu pobrkala pehare sa pekarima, a onda je na zanimljiv način spojila ime i prezime španskog tenisera.
- Đoković ima priliku da postane prvi teniser koji ima po najmanje dva pekara na svakom od četiri Gren slema. Ovo je 56. meč Novaka i Rafala, a najbolji teniser današnjice vodi sa 29-26 u pobedama - rekla je voditeljka.
Podsetimo, prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, juče su smenjeni sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović. Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić. Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.
(Kurir.rs/Mondo)