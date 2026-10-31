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Nekada mega-popularni reper Vanila Ajs na današnji dan puni 59 godina, a njegov veliki hit "Ice ice baby" je pevalo pola planete. Muzikom je počeo da se bavi nakon što je posle moto trka, kojima je bio opsednut, doživeo povredu zgloba. Dok je čekao da povreda bude izlečena, u muzici je pronašao spas.

Iako je 1989. godine izdao debi album "Hooked", uspeh je postigao sa tek poboljšanom verzijom nazvanom "To the Extreme". Singl "Ice Ice Baby" prodat se u više od 40 miliona primeraka širom sveta, a bila je to i prva hip hop pesma koja se našla na prvom mestu "Bilbordove" top liste.

Prisećajući se velikog uspeha ove pesme Ajs je na Instagramu ispričao:

"Neverovatno. Imao sam 16 godina kada sam napisao ovu pesmu, a zatim sam je snimio 1988. godine. Izdali smo je za malu nezavisnu izdavačku kuću iz Atlante pod nazivom Ichiban Records. Zatim, dok sam bio na putu za Njujork da potpišem ugovor sa Def Jam-om, čim sam sleteo, dobili smo mnogo bolju ponudu na stolu od Čarlsa Kopelmana iz SBK Records-a, što je zapravo EMI. Potom smo 3. septembra 1990. objavili album 'To The Extreme'. 'Ice Ice Baby' je bila B strana, a 'Play That Funky Music' je bio moj prvi singl, koji se popeo sve do šestog mesta na Bilbordovoj top-listi. Zatim je jedan di-džej u Džordžiji okrenuo ploču, telefonske linije su se usijale i pesma je postala najveći globalni hit ikada. Ljudi u Rusiji pevali su 'Ice Ice Baby', čak i u Saudijskoj Arabiji. U Kini. Svuda. To mi takođe pokazuje da muzika spaja ljude."

Nekadašnja rep zvezda, pod pravim imenom Robert Metju Van Vinkl, proteklih godina imao je probleme sa zakonom. Sa policijom je imao probleme jer se fizički sukobio sa svojom, sada bivšom, suprugom Laurom, a pre par godina uhapšen je nakon što su ga optužili da je provalio u napuštenu kuću na Floridi i ukrao nameštaj, grejač za bazen, bicikl i još nekoliko predmeta.

Nakon što mu je karijera krenula nizbrdo, pokrenuo je portal za nekretnine. Danas deli savete investitorima kako da profitiraju od prodaje kuće. Nekad popularni reper, sada kupuje kuće ispod cene, renovira ih i prodaje po dvostruko većim cenama. O svemu je napisao i knjigu i snimio rijaliti "The Vanilla Ice Crew".