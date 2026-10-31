Slušaj vest

Telo A. S. (81) iz Kikinde pronađeno je jutros oko 8 sati na iđoškom mostu. Prema prvim informacijama, najverovatnije je reč o zadesnoj smrti, prenosi Gradski online.

Sumnja se da je muškarcu pozlilo dok je gurao bicikl. Kako su ispričali njegovi poznanici, sa salaša na kojem je živeo krenuo je u posetu prijatelju.

A. S. bio je poznat i kikindskoj javnosti. Ostao je upamćen kao prvi disk-džokej (di-džej) u gradu. Karijeru je započeo u nekadašnjoj čuvenoj diskoteci "Delfin", a jedno vreme radio je i u diskoteci hotela "Narvik".

Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj na iđoškom mostu tokom uviđaja, a telo je nakon toga preuzela pogrebna služba. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.