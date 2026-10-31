Slušaj vest

Milica Gutović, ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, oglasila na društvenim mrežama povodom spora oko nasledstva svog oca i otkrila najnovije detalje.

Foto: Kurir Televizija

"Ko su navodni svedoci fingiranog usmenog testamenta Milana Gutovića? Njihovo saslušanje čekamo već 5 godina.

Prvi je Miodrag Mile Zarić. On je u prisnoj vezi sa tuženima koji navodno nasleđuju sve što je ostalo iza mog oca. On je kum navodnim naslednicima i nije isključeno da je manipulacijom uvučen u ovu priču jer je čovek u poznim godinama.

Drugi je svedok Milan Puzić. I on je u prisnom prijateljstvu sa tuženima. Milana Puzića nikada nisam imala prilike da upoznam, ali tuženi jesu. Kako sam kaže u fingiranom usmenom testamentu, njegovi sinovi su dobri prijatelji i drugovi sa tuženima. Jedini dramski umetnik koji je odlučio da ukalja svoj ugled pristavši da učestvuje u svemu ovome. Smrt mog oca i navodni usmeni testament ostaju kao neizbrisiva mrlja po kojoj će dramaturg Milan Puzić ostati upamćen.

Mara Tešić, treći svedok - medicinska sestra ugledne bolnice. Da li će zdravstveni radnik dozvoliti da se njena reputacija dovede u pitanje u ovom lošem pokušaju obmane? Jedina medijska izjava koju smo čuli od Mare Tešić, kao trećeg svedoka, jeste da nije tačno da je pomenutog dana ikoga uvela u sobu mog oca na intenzivnoj nezi, i pored zabrane poseta na državnom nivou. Svi elektronski mediji i novine preneli su tu izjavu.

Zajedničko svima troma je blisko prijateljstvo sa tuženima. Pojednostaviću: ove tri osobe su nagovorene na ovaj čin, najverovatnije a da niko nije ni kročio u bolnicu. Svima troma, nažalost, zajedničko je i još nešto, a to je okrutna usaglašenost da Milanovu decu treba posvađati - zaključila je Milica u snimku.

Foto: Printskrin/Facebook

Milica je u snimku pomenula Miodraga Mileta Zarića, Milana Puzića i Maru Tešić, iznoseći svoje sumnje u vezi sa okolnostima pod kojima je navodno sačinjen testament.

Milan Lane Gutović, legendarni glumac i umetnik koga je voleo ceo region, ostavio je neizbrisiv trag na sceni – ali ono što je ostavio iza sebe van nje, njegovoj ćerki Milici donelo je neizvesnost, sumnje i borbu sa pitanjima na koje odgovore možda nikada neće dobiti.

U trenutku najveće tuge, Milica se suočava sa dodatnim teretom - saznanjima o navodnom usmenom testamentu koji menja sve, nestankom očeve lične imovine, i finansijskim transakcijama koje bude zebnju i sumnju.