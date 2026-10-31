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U 67. godini preminuo je Mišo Hrnjak, basista najpoznatije i najuticajnije postave zagrebačke grupe Azra, jednog od ključnih bendova jugoslovenskog novog talasa. Zajedno sa Branimirom Džonijem Štulićem i Borisom Lajnerom činio je kultni trio koji je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina stvorio vanvremenske pesme.

Iako je u bendu proveo samo tri i po godine, Hrnjak je ostavio neizbrisiv trag u domaćem roku. Svirao je bas-gitaru na prva tri antologijska studijska albuma (Azra, Sunčana strana ulice, Filigranski pločnici), kao i na čuvenom trostrukom živom albumu Ravno do dna.

Kako je postao član Azre?

Hrnjak je u Azru ušao gotovo slučajno. Štulić ga je pozvao u svoj stan da mu pomogne oko nastupa jer mu je hitno bio potreban basista. Kada je čuo Štulićeve pesme i energiju, Hrnjak je bio potpuno zatečen. Iako je planirao da pomogne samo privremeno, ubrzo je upoznao bubnjara Borisa Lajnera i tako je rođena postava koja je ušla u istoriju. Bend je nastupao u neverovatnom ritmu, a na koncertima su izvodili i više od 50 pesama po nastupu, što je zahtevalo vrhunsku uigranost.

Godine 1982. Hrnjak i Lajner odlaze na odsluženje vojnog roka, ali Hrnjak je već pre toga prelomio da napusti profesionalno bavljenje muzikom. Pritisak slave, stalne turneje i naporan način života bili su preveliki teret. Vojni rok je služio u Surdulici i Leskovcu, gde je svirao u orkestru oficirskog kluba, ali se posle toga više nije vratio u Azru smatrajući da je s tim delom života završio.

Nakon muzičke karijere, Hrnjak se potpuno povukao iz javnosti. Putovao je, borio se sa zavisnošću, pronašao mir u veri i na kraju se skrasio u Mađarskoj, gde je sa suprugom dobio petoro dece. Godinama se bavio stolarstvom i izradom nameštaja, a bas-gitaru nije svirao skoro dve decenije, iako je privatno nastavio da svira akustičnu gitaru.