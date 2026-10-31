Umro Mišo Hrnjak: Preminuo legendarni basista Azre
U 67. godini preminuo je Mišo Hrnjak, basista najpoznatije i najuticajnije postave zagrebačke grupe Azra, jednog od ključnih bendova jugoslovenskog novog talasa. Zajedno sa Branimirom Džonijem Štulićem i Borisom Lajnerom činio je kultni trio koji je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina stvorio vanvremenske pesme.
Iako je u bendu proveo samo tri i po godine, Hrnjak je ostavio neizbrisiv trag u domaćem roku. Svirao je bas-gitaru na prva tri antologijska studijska albuma (Azra, Sunčana strana ulice, Filigranski pločnici), kao i na čuvenom trostrukom živom albumu Ravno do dna.
Kako je postao član Azre?
Hrnjak je u Azru ušao gotovo slučajno. Štulić ga je pozvao u svoj stan da mu pomogne oko nastupa jer mu je hitno bio potreban basista. Kada je čuo Štulićeve pesme i energiju, Hrnjak je bio potpuno zatečen. Iako je planirao da pomogne samo privremeno, ubrzo je upoznao bubnjara Borisa Lajnera i tako je rođena postava koja je ušla u istoriju. Bend je nastupao u neverovatnom ritmu, a na koncertima su izvodili i više od 50 pesama po nastupu, što je zahtevalo vrhunsku uigranost.
Godine 1982. Hrnjak i Lajner odlaze na odsluženje vojnog roka, ali Hrnjak je već pre toga prelomio da napusti profesionalno bavljenje muzikom. Pritisak slave, stalne turneje i naporan način života bili su preveliki teret. Vojni rok je služio u Surdulici i Leskovcu, gde je svirao u orkestru oficirskog kluba, ali se posle toga više nije vratio u Azru smatrajući da je s tim delom života završio.
Nakon muzičke karijere, Hrnjak se potpuno povukao iz javnosti. Putovao je, borio se sa zavisnošću, pronašao mir u veri i na kraju se skrasio u Mađarskoj, gde je sa suprugom dobio petoro dece. Godinama se bavio stolarstvom i izradom nameštaja, a bas-gitaru nije svirao skoro dve decenije, iako je privatno nastavio da svira akustičnu gitaru.
Muzici se vratio tek 2010. godine, kada je ponovo udružio snage sa Borisom Lajnerom. Osnovali su zajednički bend i objavili album Viša sila, što je bila njihova prva diskografska saradnja posle skoro 30 godina. Godine 2015. Hrnjak je objavio autobiografiju Srce od zlata – priče, ali ne baš za decu, u kojoj je opisao odrastanje, burne dane u Azri i svoj nesvakidašnji životni put.
Kurir.rs/Index.hr