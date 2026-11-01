Hajdi Klum na crvenom tepihu Oskara 2026 u glamuroznoj haljini ukrašenoj biserima i šljokicama

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Ne zove se slučajno kraljicom Noći veštica. Hajdi Klum je na svojoj 25. zabavi, održanoj 31. oktobra u njujorškom restoranu "Cathédrale", zablistala u prilično neobičnom izdanju – pretvorila se u krvavu odsečenu šaku.

Hajdi Klum kao odsečena šaka na Noći veštica Foto: Noam Galai / Getty images / Profimedia

Kako je otkrila za E! News, ideja joj je došla bukvalno "iz prve ruke". "Inspirisala me je moja leva šaka. Gledala sam je i razmišljala kako bih celim telom mogla da stanem u nju. Zaključila sam da bi noge mogle da uđu u prste, a telo u dlan, i uspelo je", ispričala je manekenka na crvenom tepihu.

Hajdi Klum za Noć veštica Foto: Astrid Stawiarz / Getty images / Profimedia

Šest sati pripreme i meseci rada

Za transformaciju je na sam dan zabave trebalo čak šest sati, ali njen tim je na protetici radio mesecima. Klum se pritom našalila kako je na ovoj šaci radilo "mnogo ruku".

maska Hajdi Klum za Noć veštica Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već je nedelju dana ranije, 24. oktobra, na Instagramu podelila prvi uvid u kostim. Na fotografiji su se videli šareni oblici i teksture, a neki delovi su podsećali na ljudske organe, što je dodatno podstaklo nagađanja obožavatelja.

Prsten, tetovaža i crveni lak

Ipak, nije reč o bilo kakvoj šaci, već o vernoj replici njene leve ruke. Na kostimu se tako našao i venčani prsten sa zelenim kamenom, ali i tetovaža na prstu s natpisom "Tom", posvećena suprugu Tomu Kaulicu. "Tetovirala sam se na dan našeg venčanja", otkrila je 53-godišnja Klum.

Ni crveni lak na noktima nije izabran slučajno. "Volim crvene nokte, ali mislila sam i na fotografije. Crveni nokti jednostavno odudaraju na crvenom tepihu", objasnila je.

Prošle godine Meduza, ove godine šaka

Majka četvoro dece, Leni, Henrija, Johana i Lou, kostime za svoju zabavu priprema gotovo celu godinu. Prošle godine se pojavila kao Meduza sa zmijama koje su se pomerale, a na tom kostimu je petnaestak ljudi radilo punih pet meseci. "Sve je ručno oslikano", ponosno je tada istakla.

Hajdi Klum kao Meduza za Noć veštica 2025 Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Otkako se iz Nemačke preselila u Ameriku, Klum je Noć veštica pretvorila u pravi spektakl. Kako je jednom prilikom rekla, njena ljubav prema ovom prazniku je zarazila i druge, a gosti iz godine u godinu dolaze u sve luđim kostimima, zbog čega je zabava postala gotovo legendarna.

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