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Pobednik 203. ciklusa "TV Slagalica" je Aleksandar Simić kome je protivnik bio Srđan Lončarević. Šampion najpopularnijeg kviza dobio je vrednu nagradu u vidu 300.000 dinara, laptop i knjige, a drugoplasirani 150.000 laptop i knjige.

Pobednik se nije znao do samog kraja. Presudile su "Asocijacije". Srđan je bio taj koji je vodio do samog kraja. Ipak, u završnici se bolje snašao Aleksandar i na pobedio rezultatom 285:267.

Foto: RTS Printscreen

Ko je Aleksandar Simić koji je šampion ovog siklusa?

Aleksandar Simić dolazi iz Beograda, a kvizaši tvrde da je u jednom rekorder. A to je da navodno ima najviše nastupa u raznim TV kvizovima. "Nisam vodio tačnu evidenciju, ali kažu ostali kvizaši da imam najviše nastupa. Sad koliko je to, tačno ne znam. Možda neko zna... Znam kako je izgubiti, a znam i kako je pobediti", rekao je svojevremeno Aleksandar.

Simić je pre učešća u 203. ciklusu "TV Slagalica" bio tri puta u redovnom ciklusu ovog kvizua, a tri puta u superfinalima.

Na pitanje voditeljke Kristine Radenković koji nastup pamti, rekao je sledeće:

Foto: RTS Printscreen

"Pamtim prvi nastup, jer sam tada počinjao sa kvizovima i bio je uspešan i to mi je dalo podsticaj da nastavim dalje"; rekao je Aleksandar.

Na kraju 203. ciklusa, koji je osvojio, otkrio je da je Smederevo grad u kome je proveo najlepše godine.

"Pozdravio bih sve moje Kosovo-Metohijce, Smederevce, građane naselja Vojvoda Stepa, moju familiju najbližu, oca i brata, i strica Grujicu u Kuzminu na Kosovu Polju koji gleda svaku emisiju i bodri me vatreno", rekao je Aleksandar prilikom osvajanja 203. ciklusa kviza "TV Slagalica".

(Kurir.rs/Telegraf)