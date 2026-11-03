Hajdi Klum je ispod kostima za Noć veštica nosila - pelenu (VIDEO)
- Hajdi Klum je otkrila da je ispod ovogodišnjeg kostima za Noć veštica nosila pelenu za odrasle, jer zbog veličine i složenosti nije mogla lako u toalet.
- Ovog puta pojavila se kao džinovska krvava odsečena šaka, a za izradu kostima radilo je između deset i dvadeset ljudi.
Hajdi Klum ponovo je iznenadila javnost detaljem o svom kostimu za Noć veštica. Nemačka manekenka (53), koja je ove godine na svojoj tradicionalnoj zabavi u Njujorku osvanula kao džinovska krvava odsečena šaka, otkrila je da je ispod kostima nosila pelenu za odrasle. Razlog je jednostavan - zbog veličine i složenosti kostima nije mogla normalno da ode u WC.
"Ne mogu samo tako da izađem iz ovoga"
Klum je na Instagramu podelila detalj koji je mnoge iznenadio, a za nemački Vogue objasnila je zašto joj je pelena postala neizostavan deo priprema za Noć veštica.
"Zamislite da vam se baš jako žuri. Ne mogu samo tako da izađem iz ovoga. Zato, kad nosim pelenu, razmišljam - ako ne ide drugačije, jednostavno ću to obaviti u nju. Ali to se još nikada nije dogodilo", rekla je 53-godišnjakinja.
Ovogodišnji kostim zapravo je ogromna kopija njene šake, s dugim noktima, prstenjem i krvavim detaljima na mestu odsečenog zgloba. Hajdi je bila gotovo potpuno skrivena unutar kostima, a kroz otvor se moglo videti samo njeno lice. Otkrila je i da je na izradi kostima radilo između deset i dvadeset ljudi.
I ranije je nosila pelenu ispod kostima
Ovo nije prvi put da je Hajdi morala da razmišlja o odlasku u WC pre nego što obuče kostim. I 2024. godine, kada se maskirala u vanzemaljca, odlučila se za pelenu jer bi skidanje kostima usred zabave bilo previše komplikovano.
"Možda pelenu neću nikada morati da iskoristim, ali barem ne moram o tome da razmišljati", rekla je tada za New York Times.
Ranijih godina snalazila se i na druge načine. Kada se 2023. pojavila u kostimu pauna, prestala je jede i pije tri sata pre žurke kako ne bi morala u WC. Godinu ranije, kada je sve iznenadila kostimom džinovskog crva, odlazak u toalet zahtevao je skidanje velikog dela protetike. "Biće to komplikovano", priznala je tada.
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