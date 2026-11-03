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Hajdi Klum ponovo je iznenadila javnost detaljem o svom kostimu za Noć veštica. Nemačka manekenka (53), koja je ove godine na svojoj tradicionalnoj zabavi u Njujorku osvanula kao džinovska krvava odsečena šaka, otkrila je da je ispod kostima nosila pelenu za odrasle. Razlog je jednostavan - zbog veličine i složenosti kostima nije mogla normalno da ode u WC.

"Ne mogu samo tako da izađem iz ovoga"

Klum je na Instagramu podelila detalj koji je mnoge iznenadio, a za nemački Vogue objasnila je zašto joj je pelena postala neizostavan deo priprema za Noć veštica.

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"Zamislite da vam se baš jako žuri. Ne mogu samo tako da izađem iz ovoga. Zato, kad nosim pelenu, razmišljam - ako ne ide drugačije, jednostavno ću to obaviti u nju. Ali to se još nikada nije dogodilo", rekla je 53-godišnjakinja.

Ovogodišnji kostim zapravo je ogromna kopija njene šake, s dugim noktima, prstenjem i krvavim detaljima na mestu odsečenog zgloba. Hajdi je bila gotovo potpuno skrivena unutar kostima, a kroz otvor se moglo videti samo njeno lice. Otkrila je i da je na izradi kostima radilo između deset i dvadeset ljudi.

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I ranije je nosila pelenu ispod kostima

Ovo nije prvi put da je Hajdi morala da razmišlja o odlasku u WC pre nego što obuče kostim. I 2024. godine, kada se maskirala u vanzemaljca, odlučila se za pelenu jer bi skidanje kostima usred zabave bilo previše komplikovano.

"Možda pelenu neću nikada morati da iskoristim, ali barem ne moram o tome da razmišljati", rekla je tada za New York Times.

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Ranijih godina snalazila se i na druge načine. Kada se 2023. pojavila u kostimu pauna, prestala je jede i pije tri sata pre žurke kako ne bi morala u WC. Godinu ranije, kada je sve iznenadila kostimom džinovskog crva, odlazak u toalet zahtevao je skidanje velikog dela protetike. "Biće to komplikovano", priznala je tada.

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