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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ajše je očajna zbog Farijine trudnoće Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 108. epizode

Sultan Murat sve više sumnja u ljude iz svog okruženja. Nakon što je saznao da se Ilijas-paša sprema da podigne pobunu, odlučuje da preispita i odgovornost onih koji su ga ranije uveravali da do izdaje neće doći. Posebno se na udaru nalazi Ahizade-efendija, kome Murat otvoreno poručuje da više neće tolerisati njegove pogrešne savete. Podsećajući ga na raniju pobunu i obećanja koja je davao u njegovo ime, sultan mu stavlja do znanja da je ovo poslednje upozorenje.

Istovremeno, odnosi u palati postaju sve napetiji. Atike obaveštava majku da Ibrahim teško podnosi Kasimovo zatočeništvo i strahuje da bi i sam mogao da doživi istu sudbinu. Uveren je da Murat neće poštedeti ni svoju braću, a Kosem pokušava da ga umiri i spreči da ga strah potpuno slomi. Međutim, majka sultanija ubrzo shvata da joj sinovi nisu dobro i da se situacija u porodici sve više komplikuje.

Atike je saopštila majci da je Ibrahim loše Foto: umut volkan kincir

Ljubavne tajne takođe prete da izazovu veliki skandal. Atike upozorava Ester da se kloni silahtara, a Ester iz osvete odlučuje da kaže Kosem da je sultanija Atike u tajnoj vezi sa njim. Kada majka suoči ćerku sa optužbama, Atike sve poriče, ali ovaj odnos postaje sve opasniji. Gevherhan pokušava da je upozori da se kloni silahtara, dok njih dvoje shvataju da bi otkrivanje njihove ljubavi moglo da ima ozbiljne posledice.

Dok Murat prvodi vreme sa Ajše i svojom decom, stižu nove vesti o pobuni Ilijas-paše. Potvrđuje se da je podigao ustanak, a Ahmed-paša kreće u obračun s njim. Murat naređuje da mu se pruži puna podrška, ali odlučuje i da lično krene u pohod. Njegov odlazak iz prestonice otvara novo poglavlje borbe za vlast, u kojem će svaki pogrešan potez imati ozbiljne posledice.

Murat saznaje da je Ilijas-paša podigao pobunu Foto: umut volkan kincir

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