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Sintija Nikson otkrila je načelo kojim ona i njena supruga Kristin Marinoni nastoje da se vode u odnosu nakon više od dve decenije zajedničkog života. Glumica je za časopis People rekla kako nemaju neko strogo pravilo kog se drže, ali se drže jedne jednostavne filozofije - svakodnevne ljubaznosti.

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- Kada se ponekad posvađamo oko nekih sitnica ili šta god bilo, kažemo sebi da moramo da se setimo da budemo ljubazne jedna prema drugoj - rekla je Nikson koja vezu sa Marinoni opisuje kao nepokolebljivu. Nastojanje da se sete da uvek budu ljubazne jedna prema drugoj, navodi kao "tajnu" uspeha u suočavanju sa stresom svakodnevnog života.

Sintija Nikson proslavila 14 godina braka sa suprugom Kristin Marinoni Foto: printscreen/instagram/cynthiaenixon

Glumica najpoznatija po ulozi Mirande u seriji "Seks i grad", Marinoni, organizatorku u području obrazovanja i aktivistkinju za LGBTQ prava, upoznala je 2001. godine. Postale su bliske prijateljice, a njihov odnos je s vremenom prerastao u ljubavnu vezu 2004, nakon što je Nikson godinu ranije raskinula s bivšim partnerom Denijem Mozesom. Verile su se 2009. godine i venčale tri godine kasnije.

Sina Maksa Elingtona Nikson-Marinonija dobile su 2011. godine. Nikson s bivšim suprugom takođe ima decu Sef i Čarlsa. Marinoni, koja je pre rođenja sina doživela nekoliko spontanih pobačaja, rekla je da nikada nije mislila da će moći da ima dete.

- Ovo je poput neverovatnog dara - rekla je Marinoni nakon rođenja sina.

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