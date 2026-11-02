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Od vizuelnih majstora iza „Dine“ i „Interstelara“, uz muziku oskarovaca Hansa Zimera i A. R. Rahmana, stiže spektakularna adaptacija jednog od najpoznatijih svetskih epova. „Ramajana: Uspon legende“ biće predstavljena na svečanoj premijeri 4. novembra u bioskopu Cineplexx Ušće, a na redovan bioskopski repertoar stiže 5. novembra. Distributerska kuća Jučer, donosi ga na velika platna.

Film „Ramajana: Uspon legende“, raskošan filmski omaž drevnom indijskom epu, stiže pred publiku u Srbiji. Svečana premijera, namenjena isključivo zvanicama, biće održana u sredu, 4. novembra, u bioskopu Cineplexx Ušće u Beogradu, dok će od 5. novembra svi ljubitelji epskih avantura moći da pogledaju film u bioskopima.

Foto: Promo

Podršku predstavljanju filma domaćoj publici pružile su Ambasada Indije u Beogradu i indijska zajednica u Srbiji, dajući ovom događaju poseban kulturni značaj. Premijera će biti prilika da se kroz susret filma, tradicije i zajednice približi bogato nasleđe Indije i priča koja već vekovima inspiriše generacije.

U središtu filma su princ Rama, čiji život obeležavaju žrtva i iskušenja, i Ravana, besmrtni kralj vođen osvetom. Njihove sudbine povezuje proročanstvo, a sukob koji sledi otvara univerzalna pitanja dobra i zla, dužnosti, odanosti i snage ljubavi.

Kao omaž „Ramajani“, jednom od najznačajnijih dela indijske književnosti i kulture, film drevnu priču približava savremenoj publici kroz upečatljive vizuelne efekte, epske prizore i snažne emocije.

Foto: Promo

Glavne uloge tumače Ranbir Kapur, Jaš i Sai Palavi. Režiju potpisuje Niteš Tivari, autor filma „Dangal“, a producent je Namit Malhotra, čija je kompanija za vizuelne efekte DNEG učestvovala u stvaranju filmova poput „Dine“, „Interstelara“ i „Početka“. Muziku potpisuju dvojica oskarovaca, Hans Cimer i A. R. Rahman.

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