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Glumica Miljana Gavrilović uživa u porodičnom životu, a iako je majka troje dece i ima brojne poslovne obaveze, trudi se da sa suprugom sačuva male rituale koji su im godinama pričinjavali zadovoljstvo. Sada je sa pratiocima na društvenim mrežama podelila detalj iz njihovog doma i pokazala kako izgleda veče koje su odlučili da posvete samo sebi.

Nakon dana provedenog sa decom u banji, Miljana i njen suprug pronašli su malo vremena za odmor uz dobar film i omiljene zalogaje. Glumica je fotografisala njihovu večernju atmosferu, a potom otkrila da je zajedničko gledanje filmova nekada bilo neizostavan deo njihove svakodnevice.

Miljana Gavrilović pokazala večeru za supruga, na kojoj su kajmak, kiseli krastavčići, plavi sir i mortadela. Foto: instagram/miljana.gavrilovic

- Kad smo izmorili decu ceo dan u banji, red je na muževljevo i moje filmsko veče. Ranije smo gledali čak i svakog dana, a sada je to svakog trećeg dana recimo… Često odaberemo i onlajn predstavu umesto filma…i to nema cenu - napisala je Miljana.

Pored televizijskog programa, pažnju je privukla i hrana koju je pripremila za supruga. Na tanjiru su se našli kajmak, kiseli krastavčići, plavi sir i mortadela, a umesto raskošne večere, par se odlučio za jednostavne zalogaje i opuštenu atmosferu u sopstvenom domu.

Miljana Gavrilović otvoreno o vaspitavanju troje dece

Pogledajte u galeriji porodične fotografije glumice:

1/5 Vidi galeriju Miljana Gavrilović Foto: Instagram/miljanagavrilovic

Glumica je i ranije govorila o porodičnom životu, posebno o načinu na koji odgaja decu. Kako je istakla, ne želi da im nameće svoja očekivanja kada je reč o budućem zanimanju, već smatra da je mnogo važnije da izrastu u dobre i vaspitane ljude.

Miljana je objasnila da ne bi imala ništa protiv čak ni ako bi neko od njene dece poželeo da se bavi poslom jutjubera ili influensera, pod uslovom da svojim radom pozitivno utiče na druge.

- Ma ako hoće neka bude jutjuber, slobodno. Ja uopšte nisam u tom fazonu. Kažu 'pa je l treba da bude influenser?', pa neka bude. Ako ima pozitivan uticaj na određenu grupu ljudi, što to ne bi bio? Nemam neka ograničenja. Mislim da samo treba da usmeravamo decu da imaju osnovnu kulturu čak i kada drugi nemaju prema njima. To je osnovna stvar, da osećaju dobrotu prema svima, čak i ako su u okolnostima da ne osećaju povratnu reakciju. Smatram da niko nije ostao imun na dobro srce. Kakva god da je debata, svako od nas je pomalo u pravu - rekla je tada glumica.

Miljana Gavrilović Foto: Printskrin/Instagram

„Nikada me nisu zanimale ocene“

Govoreći o roditeljstvu, Miljana je priznala i da nije među majkama koje svakodnevno proveravaju školske obaveze, raspituju se o kontrolnim zadacima ili insistiraju da im deca odmah ispričaju sve što se dogodilo u školi.

Umesto toga, nastoji da im pruži dovoljno slobode i prostora da sami odluče kada žele nešto da podele sa roditeljima.

- Ja sam od onih mama koje nikada nije zanimala ocena, niti šta se desilo u školi, ja čekam da mi dete prvo kaže. Ni ne znam da ima test, pa otvorim svesku vidim peticu, kažem 'što ne pričaš', a ona mi kaže 'pa tati sam rekla'. Sad ja treba da budem ljuta što je njemu rekla, a ne meni. Ne, ja nemam to. Prosto se nametnulo to da je on došao sa posla i u ushićenu je rekla, a kada smo odlazili iz škole nju je to u tom trenutku prošlo. Puštam ih da sami neke stvari spoznaju jer bi bilo glupo da sam ja ta koja im non stop govori o greškama.

Video: Miljana Gavrilović u emisiji Nešto moje