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Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je ovog jutra dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a
Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a Foto: RTS

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.

Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a
Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a Foto: RTS

Vođenje današnjeg izdanja Jutarnjeg programa povereno je Sunčici Maksimović, dok je Ćalić bio zadužen za informativni segment emisije.

Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS
Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS Foto: Printscreen/RTS

Dan ranije predstavila se Milica Simović

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu
Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.

Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.

Ko su nova lica RTS-a?

Pored Branislava Ćalića i Milice Simović, među kandidatima koji su postali deo RTS-a nalaze se i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

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Izvinjenje kolegijuma RTS Izvor: RTS