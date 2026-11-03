Glumac postao spiker na RTS-u: Još jedna velika promena na Javnom servisu, evo ko će ubuduće voditi Vesti
- RTS nastavlja da uvodi nova lica kroz javni poziv, a ovog jutra u informativnom delu Jutarnjeg programa predstavljen je glumac Branislav Ćalić.
- Ćalić je prvi put vodio Vesti pred širokim auditorijumom, dok je jutarnji program vodila Sunčica Maksimović.
- Dan ranije gledaocima se predstavila i Milica Simović, kao deo iste serije promena na Javnom servisu.
Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je ovog jutra dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.
Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.
Vođenje današnjeg izdanja Jutarnjeg programa povereno je Sunčici Maksimović, dok je Ćalić bio zadužen za informativni segment emisije.
Dan ranije predstavila se Milica Simović
Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.
Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.
Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.
Ko su nova lica RTS-a?
Pored Branislava Ćalića i Milice Simović, među kandidatima koji su postali deo RTS-a nalaze se i Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.
Video: Izvinjenje kolegijuma RTS