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Glumica Jelena Mur (30), koja se proslavila ulogom Blankice u filmu „Dara iz Jasenovca“, uskoro će na svet doneti drugo dete. Dok sa suprugom, američkim glumcem Stivenom Murom, i njihovom dvogodišnjom ćerkom iščekuje prinovu, Jelena je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa porodičnog slavlja i pokazala trudnički stomak.

Povod za okupljanje bio je 30. rođendan njenog supruga, a glumica je za ovu priliku odabrala elegantnu crvenu haljinu koja je istakla njenu figuru i trudnički stomak. Pozirala je sa rođendanskom tortom u rukama, dok su Stiven i njihova ćerkica bili pored nje.

Jelena MurTrudna glumica Jelena Mur u crvenoj haljini sa suprugom Stivenom Murom i ćerkom na porodičnoj proslavi rođendana. Foto: Printscreen/Instagram/jele_moore

Slavlje je organizovano u porodičnoj atmosferi, uz rođendanske balone i dekoraciju, a Jelena je fotografiju iskoristila i da suprugu javno izjavi ljubav.

- Do meseca i nazad - napisala je glumica.

Ljubav sa američkim glumcem počela je tokom studija

Jelena Grujičić Mur rođena je 1995. godine u Ivanjici, odakle se kao veoma mlada preselila u Beograd zbog školovanja. Nakon završene glumačke akademije, odlučila je da obrazovanje nastavi u Kaliforniji, gde je upisala master studije.

Upravo u Americi upoznala je Stivena Mura, kolegu glumca, sa kojim je započela emotivnu vezu. Njihova ljubav ubrzo je krunisana brakom, a osim zajedničkog života, povezala ih je i profesionalna saradnja, pa su osnovali sopstvenu producentsku kuću.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Jelena Mur i Stiven Mur su život organizovali između Beograda i Los Anđelesa Foto: Nemanja Nikolić

Nakon pandemije koronavirusa, par je život organizovao između Beograda i Los Anđelesa, nastavljajući da gradi karijere i porodicu na dva kontinenta.

Jelena nikada nije krila koliko joj znači odnos sa suprugom, a jednom prilikom je za „Glossy“ govorila o njihovom upoznavanju i trenutku kada je shvatila da je pronašla životnog partnera.

- To je i dalje najsjajniji momenat u mom životu. Ne verujem da bilo šta može da zaseni trenutak konekcije i spoznaje da je ispred vas - vaša osoba. Ljubav i porodica su mi broj jedan. Zahvalna sam što je baš Stiven bio moja sudbina i ništa u svom životu ne bih menjala - rekla je glumica.

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