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Džef Bezos godinama je bio prepoznatljiv po potpuno obrijanoj glavi, ali nove fotografije koje su se pojavile na Instagramu iznenadile su pratioce i otvorile raspravu o tome da li je proćelavi milijarder posegnuo za popularnim zahvatom presađivanja kose ili je pak reč o još jednoj "nameštaljki" veštačke inteligencije.

Jedan od najbogatijih ljudi na svetu godinama je proćelav, ali fotografije koje su objavljene na Instagram profilu Enclipted podstakle su govorkanja. Na njima je, naime, prikazan Džef Bezos sa svojom suprugom Loren Sančez Bezos u opuštenom izdanju, a ono što je svima privuklo pažnju je njegova nova frizura.

"Džef Bezos upravo je 'uhvaćen' u Turskoj nakon što je bio na transplantaciji kose. Šta mislite?", piše Enclipted u objavi koja je izazvala mnoštvo reakcija. "Zašto bi milijarder ovo radio u Turskoj?", "On to sigurno ne bi radio u Turskoj", glasio je deo komentara pratilaca. Dok su jedni tvrdili da je nameštaljka, drugi su objašnjavali da je vrlo lako moguće da je objava istinita, budući da Turska važi kao jedna od najboljih zemalja u kojima se obavljaju takvi zahvati.

U galeriji pogledajte kako se Džef Bezos transformisao kroz vreme:

1/9 Vidi galeriju Džef Bezos pre i posle transformacije sa Loren Sančez Foto: WorldFoto / Alamy / Alamy / Profimedia, Tom Bible / Alamy / Profimedia, STAN HONDA / AFP / Profimedia

"Ovo mora da je veštačka inteligencija! Hoćemo li sad još da čujemo da je otišao u Tursku na transplantaciju kose kako bi uštedeo koji cent?!", komentarisao je jedan pratilac.

Inače, transplantacija kose estetski je hirurški zahvat kojim se folikuli dlake premeštaju na područja zahvaćena proređivanjem ili gubitkom kose. Prema trenutno dostupnim informacijama, nije potvrđeno da li je Bezos ikada bio podvrgnut takvom zahvatu. Stručnjaci koji već godinama komentarišu Bezosov izgled zasad nisu izneli nikakav dokaz da je vlasnik Amazona i osnivač vazduhoplovno-svemirske kompanije Blue Origin, zaista obavio takav zahvat.

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