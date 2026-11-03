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Džastin Timberlejk će konačno svoju prošlost ispričati pred kamerama. Američki pevač biće u centru nove dokumentarne serije koja će se prikazati na Apple TV-u u decembru, a prema pisanju američkih medija, dotaći će se i nekih osetljivijih trenutaka u karijeri.

Dokumentarac će se, između ostalog, baviti događajem koji je obeležio nastup Timberlejka i Dženet Džekson na poluvremenu Superboula 2004. godine. Prema navodima medija, Džekson će takođe učestvovati u dokumentarcu i govoriti o snažnoj reakciji javnosti i medija koja je usledila nakon njihovog zajedničkog nastupa kada je Timberlejk povukao deo njenog kostima, pri čemu joj je nakratko otkrivena dojka, piše Variety.

Džastin Timberlejk i Britni Spirs bili su u vezi od 1999. do 2002. Foto: TOM MIHALEK / AFP / Profimedia

Druga važna tema dokumentarca biće Timberlejkova veza s Britni Spirs. Prema izveštaju Variety-ja, pevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi. Britni je, podsetimo, u autobiografiji "The Woman in Me", objavljenoj 2023. godine, iznela detalje njihovog odnosa i otkrila da je tokom veze s Timberlejkom ostala trudna i da je prekinula trudnoću. Njena svedočenja ponovo su otvorila pitanja o njihovom odnosu i načinu na koji je njihova veza predstavljana javnosti.

Džastin Timberlejk podneo tužbu zbog snimka njegovog hapšenja Foto: Profimedia

Timberlejk i Spirs bili su zajedno od 1999. do 2002. godine, a njihov raskid tada je izazvao veliko interesovanje medija i obožavatelja. Njihova veza je godinama ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih priča pop muzike s početka 2000-ih.

Pevač se, inače, poslednjih godinu dana držao dalje od očiju javnosti. Prošle godine je javno otkrio da mu je dijagnostikovana lajmska bolest, a imao je i problema sa zakonom nakon što je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.

Video: Dokumentarac o seriji "Porodica"