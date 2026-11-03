Džastin Timberlejk će konačno progovoriti o Britni Spirs: Stiže dokumentarac posle koga više ništa neće biti isto
- Džastin Timberlejk biće u centru nove dokumentarne serije na Apple TV-u, koja stiže u decembru i otvara i osetljive teme iz njegove karijere.
- U dokumentarcu će govoriti i o vezi s Britni Spirs, kao i o njenim ranijim tvrdnjama iz autobiografije 'The Woman in Me'.
Džastin Timberlejk će konačno svoju prošlost ispričati pred kamerama. Američki pevač biće u centru nove dokumentarne serije koja će se prikazati na Apple TV-u u decembru, a prema pisanju američkih medija, dotaći će se i nekih osetljivijih trenutaka u karijeri.
Dokumentarac će se, između ostalog, baviti događajem koji je obeležio nastup Timberlejka i Dženet Džekson na poluvremenu Superboula 2004. godine. Prema navodima medija, Džekson će takođe učestvovati u dokumentarcu i govoriti o snažnoj reakciji javnosti i medija koja je usledila nakon njihovog zajedničkog nastupa kada je Timberlejk povukao deo njenog kostima, pri čemu joj je nakratko otkrivena dojka, piše Variety.
Druga važna tema dokumentarca biće Timberlejkova veza s Britni Spirs. Prema izveštaju Variety-ja, pevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi. Britni je, podsetimo, u autobiografiji "The Woman in Me", objavljenoj 2023. godine, iznela detalje njihovog odnosa i otkrila da je tokom veze s Timberlejkom ostala trudna i da je prekinula trudnoću. Njena svedočenja ponovo su otvorila pitanja o njihovom odnosu i načinu na koji je njihova veza predstavljana javnosti.
Timberlejk i Spirs bili su zajedno od 1999. do 2002. godine, a njihov raskid tada je izazvao veliko interesovanje medija i obožavatelja. Njihova veza je godinama ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih priča pop muzike s početka 2000-ih.
Pevač se, inače, poslednjih godinu dana držao dalje od očiju javnosti. Prošle godine je javno otkrio da mu je dijagnostikovana lajmska bolest, a imao je i problema sa zakonom nakon što je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.
Video: Dokumentarac o seriji "Porodica"