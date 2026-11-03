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Megan Markl godinama je bila na meti kritika zbog toga što je prekinula svaki kontakt sa ocem Tomasom Marklom. Sada su se pojavili novi detalji koji bi mogli da objasne njenu odluku. Britanski mediji pišu da je još 2019. želela javno da govori o ozbiljnim optužbama protiv oca, ali joj je jedan od policajaca zaduženih za njenu zaštitu savetovao da to ne čini. Sedam godina kasnije, londonska policija priznala je propust koji je pokrenuo nezavisnu istragu.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije Megan Markl:

1/7 Vidi galeriju Arči i Lilibet su deca Megan Markl i princa Harija. Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Godinama se pisalo da Megan Markl ne želi ni da čuje za svog oca. Nije ga pozvala u svoj život nakon venčanja sa princem Harijem, nije mu dozvolila da upozna njenu decu, a njihovi odnosi postali su jedna od najpoznatijih porodičnih svađa u britanskoj kraljevskoj porodici.

Mnogi su se pitali zbog čega je toliko odlučna da drži oca podalje.

Međutim, sada je isplivala priča o pismu koje je Megan dobila početkom 2019. godine, a čiji je sadržaj, prema njenim rečima, značajno uticao na njenu odluku.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Ko je savetovao Megan da ne govori?

Kako je objavio britanski The Times, Megan je navodno želela da javno progovori nakon što je upoznata sa optužbama protiv svog oca, ali ju je jedan od pripadnika policijskog obezbeđenja kraljevske porodice savetovao da to ne radi.

U pitanju je bio službenik jedinice RaSP, zadužene za zaštitu članova britanske kraljevske porodice i drugih važnih ličnosti.

Prema pisanju britanskih medija, policajac joj je poručio da slučaj prepusti njima, uz uveravanje da će navodi biti istraženi.

Savetovao joj je da optužbe ne iznosi u javnost, kako eventualna istraga ne bi bila ugrožena.

Ono što danas izaziva posebnu pažnju jeste činjenica da londonska policija, prema pisanju The Timesa, još pokušava da utvrdi identitet službenika koji je Megan navodno dao takav savet.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pismo koje je promenilo odnos oca i ćerke

Sve je počelo u januaru 2019. godine, kada je londonska policija dobila pismo sa ozbiljnim optužbama na račun Tomasa Markla.

Pismo je napisala njegova prva supruga Roslin Lavles, koja je preminula 2024. godine.

U njemu su iznete optužbe koje se odnose na seksualno zlostavljanje dece i navodne događaje izvan Velike Britanije.

Policija je potvrdila da je pismo primila i prosledila kancelariji princa Harija i Megan Markl radi informisanja.

Međutim, tu se dogodio propust koji je tek sada dospeo u centar pažnje.

Britanska policija tada nije prosledila optužbe organima drugih zemalja koji bi bili nadležni da ih provere.

Megan je, prema sopstvenim rečima, verovala da se slučaj istražuje.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Policija sada priznaje propust

Skotland jard je 29. oktobra saopštio da je preispitao postupanje svojih službenika iz 2019. godine.

Utvrđeno je da pismo nije prosleđeno stranim policijskim organima, iako su se optužbe odnosile na događaje izvan Velike Britanije.

Zbog toga je slučaj upućen Nezavisnoj kancelariji za postupanje po žalbama na rad policije, poznatoj kao IOPC.

Dan kasnije potvrđeno je da je pokrenuta nezavisna istraga o tome zašto policija nije prosledila informacije nadležnim organima.

Istraga se odnosi na postupanje policije, a ne predstavlja dokaz da su optužbe protiv Tomasa Markla tačne.

Novi obrt u Meksiku i na Filipinima

Pogledajte u galeriji fotografije oca Megan Markl:

1/7 Vidi galeriju Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Profimedia

Dok se u Velikoj Britaniji ispituje policijsko postupanje, pojavile su se i nove optužbe protiv Meganininog oca.

Njen polubrat Tomas Markl Mlađi prijavio je vlastima na Filipinima da je među očevim stvarima navodno pronašao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Filipinske vlasti potvrdile su da ispituju ove navode i pregledaju digitalni materijal.

U međuvremenu, Daily Mail objavio je da su novinari pronašli sumnjiv materijal u skladišnom prostoru u meksičkom gradu Rosaritu, gde je Tomas Markl ranije živeo.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Profimedia

Prema pisanju ovog lista, meksička policija je potom pretresla prostor i zaplenila elektronske uređaje i druge predmete radi daljeg ispitivanja.

Međutim, nije potvrđeno da sav pronađeni materijal predstavlja dokaz krivičnog dela, niti da je Tomas Markl počinio dela za koja se tereti u optužbama.

On je sve optužbe za seksualno zlostavljanje dece i posedovanje takvog materijala odlučno negirao, nazivajući ih bolesnim lažima.

Takođe je osporio tvrdnje da je imao skladišni prostor u Rosaritu.

Megan se konačno oglasila

Nakon novih saznanja, vojvotkinja od Saseksa izdala je saopštenje u kojem je objasnila koliko su je optužbe potresle.

Poručila je da je duboko uznemirena vestima i da su njene misli uz svu decu koja su eventualno pretrpela zlostavljanje.

Potvrdila je da joj je pre više godina prosleđeno pismo sa ozbiljnim optužbama protiv oca i da je tada dobila uveravanja da se slučaj istražuje.

Posebnu pažnju izazvao je deo njenog saopštenja u kojem je objasnila zašto je godinama držala distancu.

„Moja odluka da ocu ne dozvolim kontakt sa našom decom imala je samo jedan cilj – da ih zaštitim“, poručila je Megan, prema prevodu njenog saopštenja.

1/4 Vidi galeriju Megan Markl podelila je slike sa snimanja emisije "S ljubavlju, Megan" Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Dodala je da je verovala kako nadležni organi preduzimaju potrebne korake da zaštite i druge porodice.

Izrazila je nadu da će navodi biti temeljno istraženi i da će zaštita dece ostati najvažniji cilj.

Sedam godina kasnije, mnogo pitanja bez odgovora

Megan Markl se godinama suočavala sa kritikama zbog odnosa prema ocu, ali njeno novo saopštenje pokazuje da je, prema sopstvenom objašnjenju, iza te odluke stajala zabrinutost zbog ozbiljnih optužbi za koje je ranije saznala.

Ipak, i dalje postoje važna pitanja.

Zašto policija nije prosledila pismo nadležnim organima drugih zemalja? Ko je Megan uveravao da se slučaj istražuje? I zbog čega je trebalo sedam godina da se preispita postupanje službenika?

Odgovore bi trebalo da pruži nezavisna istraga koja je sada pokrenuta.

Za Megan je, međutim, najvažnije pitanje očigledno bilo drugačije: kako da zaštiti svoju decu dok se ne utvrdi istina o optužbama protiv njihovog dede.

Tomas Markl ostaje pri tome da nije učinio ništa protivzakonito, a nadležne službe tek treba da utvrde činjenice.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Megan Markl