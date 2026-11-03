Adrijanu Limu su zbog izgleda razapeli, a sada opet oduzima dah: Dubok dekolte i naglašen struk - glamurozno izdanje kao šamar kritičarima
- Adrijana Lima se pojavila na dodeli CFDA nagrada u Njujorku u beloj haljini dubokog dekoltea i sa naglašenim strukom.
- Manekenka je ranije govorila o promenama tela posle porođaja i o tome da joj samopouzdanje nije uvek bilo lako.
- Posle komentara o izgledu na društvenim mrežama poručila je da prihvata svoje godine i ne želi da se menja zbog tuđih očekivanja.
Na dodeli CFDA nagrada Adrijana Lima nosila je dugu belu haljinu dubokog dekoltea, sa crnim kaišem koji je naglasio struk, dok je kosu podigla u zaglađenu punđu.
Ipak, priča o njenoj fizičkoj transformaciji počela je mnogo pre ove večeri. Posle rođenja sina Sijana 2022. godine, Lima je otvoreno govorila o tome da se privikava na promene tela i da ni njoj, uprkos dugoj manekenskoj karijeri, samopouzdanje nije uvek dolazilo lako. U razgovoru za People u aprilu 2023. objasnila je da sebe svakodnevno podseća da prihvati svoje telo, naglašavajući da svaka žena drugačije prolazi kroz trudnoću i period posle porođaja.
A onda su u novembru iste godine fotografije sa premijere filma "Igre gladi: Balada o ptici pevačici i zmiji" postale povod za surovo komentarisanje njenog izgleda. Na društvenim mrežama nizala su se poređenja sa starim snimcima i nagađanja o estetskim intervencijama. Takve pretpostavke nisu bile potvrđene činjenice, ali to nije sprečilo njihovo širenje. Lima je odgovorila fotografijom bez šminke i porukom da je pred publikom lice umorne majke sa brojnim porodičnim obavezama.
Kasnije je za Harper's Bazaar Arabia priznala da su i nju iznenadile fotografije sa premijere, jer sebe nije doživljavala onako kako je na njima izgledala. Ispričala je da se pre izlaska osećala odlično i da su joj deca govorila da je lepa. Njena poruka bila je jasna: više nema šesnaest godina, prihvata svoje godine i ne želi da se menja zbog tuđih očekivanja.
Upravo zato njeno novo glamurozno pojavljivanje ima zanimljiviju pozadinu od još jedne priče o "staroj Adrijani". Iza fotografija je žena koja je javno govorila o nesigurnostima, promenama posle porođaja i životu koji se ne odvija samo pred kamerama. U istom intervjuu priznala je i da joj porodične obaveze otežavaju da održi nekadašnji ritam treninga.
Bela haljina i naglašen struk dali su njenom njujorškom izdanju dozu holivudskog glamura. Ali priču o tome kako se njen izgled menjao najbolje objašnjava ono što je sama rekla: godine prolaze, telo se menja, a ona ne namerava da se pravda zbog toga.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Adrijana Lima pokazala kako sada izgleda