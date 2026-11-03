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Na dodeli CFDA nagrada Adrijana Lima nosila je dugu belu haljinu dubokog dekoltea, sa crnim kaišem koji je naglasio struk, dok je kosu podigla u zaglađenu punđu.

Adrijana Lima Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, priča o njenoj fizičkoj transformaciji počela je mnogo pre ove večeri. Posle rođenja sina Sijana 2022. godine, Lima je otvoreno govorila o tome da se privikava na promene tela i da ni njoj, uprkos dugoj manekenskoj karijeri, samopouzdanje nije uvek dolazilo lako. U razgovoru za People u aprilu 2023. objasnila je da sebe svakodnevno podseća da prihvati svoje telo, naglašavajući da svaka žena drugačije prolazi kroz trudnoću i period posle porođaja.

Adrijana Lima Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A onda su u novembru iste godine fotografije sa premijere filma "Igre gladi: Balada o ptici pevačici i zmiji" postale povod za surovo komentarisanje njenog izgleda. Na društvenim mrežama nizala su se poređenja sa starim snimcima i nagađanja o estetskim intervencijama. Takve pretpostavke nisu bile potvrđene činjenice, ali to nije sprečilo njihovo širenje. Lima je odgovorila fotografijom bez šminke i porukom da je pred publikom lice umorne majke sa brojnim porodičnim obavezama.

Adrijana Lima Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Kasnije je za Harper's Bazaar Arabia priznala da su i nju iznenadile fotografije sa premijere, jer sebe nije doživljavala onako kako je na njima izgledala. Ispričala je da se pre izlaska osećala odlično i da su joj deca govorila da je lepa. Njena poruka bila je jasna: više nema šesnaest godina, prihvata svoje godine i ne želi da se menja zbog tuđih očekivanja.

Adrijana Lima Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upravo zato njeno novo glamurozno pojavljivanje ima zanimljiviju pozadinu od još jedne priče o "staroj Adrijani". Iza fotografija je žena koja je javno govorila o nesigurnostima, promenama posle porođaja i životu koji se ne odvija samo pred kamerama. U istom intervjuu priznala je i da joj porodične obaveze otežavaju da održi nekadašnji ritam treninga.

Adrijana Lima Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Bela haljina i naglašen struk dali su njenom njujorškom izdanju dozu holivudskog glamura. Ali priču o tome kako se njen izgled menjao najbolje objašnjava ono što je sama rekla: godine prolaze, telo se menja, a ona ne namerava da se pravda zbog toga.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adrijana Lima pokazala kako sada izgleda