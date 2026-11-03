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Sinoć je održana dodela nagrada CFDA Fashion Awards 2026. u Njujorku, a upravo je glumica Demi Mur u ime kompanije Gap Inc. proglasila pobednika u kategoriji za inovacije.

Ona se pojavila u neverovatnom modnom izdanju, koje mnogi ne bi povezali sa crvenim tepihom, a koje joj je savršeno pristajalo.

Naime, ona se opredelila za teksas haljinu koju je ispred Gap Studija dizajnirao Zak Pozen pokazavši nam potpuno novi pravac i način da nosite komade od teksasa.

Demi Mur Foto: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Teksas je materijal koji nikad ne izlazi iz mode i uglavnom se svodi na nošenje farmerica, ali postoji još dosta modnih komada od teksasa koje možete da nosite, a teksas haljina je jedan od njih.

Ova haljina od teksasa koju je nosila Demi Mur imala je neobičan gornji deo sa izraženim dekolteom i širokom bretelom oko vrata, a od teksasa se u prednjem delu napravio i korset.

On je bio formiran od niza preklopljenih krajeva jednog preko drugih sa sve dugmićima, a maksi suknja niskog struka i sa džepovima je imala dugačak šlic i blagi šlep.

Svoj izgled, glumica je upotpunila antilop cipelama sa špicastim vrhom, teksas torbicom koju je dizajnirao Rid Krakof i dijamantskim minđušama.

- Teksas je u srcu Gepovog identiteta i želeo sam da istražim njegovu funkciju na potpuno novi način za moju dragu prijateljicu Demi - rekao je Pozen u saopštenju i dodao:

- Dekonstrukcijom poznatih detalja klasičnih farmerki i njihovim reinterpretacijom kroz prizmu uzvišene večernje garderobe, stvorili smo nešto skulpturalno, neočekivano i izrazito GepStudio.-

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