Teksas haljina Demi Mur je san snova: Glumica u efektnom izdanju očarala Njujork
- Demi Mur je na CFDA Fashion Awards 2026. u Njujorku proglasila pobednika za inovacije u ime kompanije Gap Inc.
- Pojavila se u teksas haljini Zak Pozenа za Gap Studio, koja je donela neočekivan i skulpturalan pristup večernjoj modi.
- Stajling je upotpunila antilop cipelama, teksas torbicom i dijamantskim minđušama.
Sinoć je održana dodela nagrada CFDA Fashion Awards 2026. u Njujorku, a upravo je glumica Demi Mur u ime kompanije Gap Inc. proglasila pobednika u kategoriji za inovacije.
Ona se pojavila u neverovatnom modnom izdanju, koje mnogi ne bi povezali sa crvenim tepihom, a koje joj je savršeno pristajalo.
Naime, ona se opredelila za teksas haljinu koju je ispred Gap Studija dizajnirao Zak Pozen pokazavši nam potpuno novi pravac i način da nosite komade od teksasa.
Teksas je materijal koji nikad ne izlazi iz mode i uglavnom se svodi na nošenje farmerica, ali postoji još dosta modnih komada od teksasa koje možete da nosite, a teksas haljina je jedan od njih.
Ova haljina od teksasa koju je nosila Demi Mur imala je neobičan gornji deo sa izraženim dekolteom i širokom bretelom oko vrata, a od teksasa se u prednjem delu napravio i korset.
On je bio formiran od niza preklopljenih krajeva jednog preko drugih sa sve dugmićima, a maksi suknja niskog struka i sa džepovima je imala dugačak šlic i blagi šlep.
Svoj izgled, glumica je upotpunila antilop cipelama sa špicastim vrhom, teksas torbicom koju je dizajnirao Rid Krakof i dijamantskim minđušama.
- Teksas je u srcu Gepovog identiteta i želeo sam da istražim njegovu funkciju na potpuno novi način za moju dragu prijateljicu Demi - rekao je Pozen u saopštenju i dodao:
- Dekonstrukcijom poznatih detalja klasičnih farmerki i njihovim reinterpretacijom kroz prizmu uzvišene večernje garderobe, stvorili smo nešto skulpturalno, neočekivano i izrazito GepStudio.-
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama