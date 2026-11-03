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Pamela Anderson, jedna od najvećih zvezda sinoćne dodele CFDA Fashion Awards u Njujorku, ponovo je demonstirala moć večne crne haljine, uz nekoliko pažljivo odabranih detalja koji čine razliku.

Na prvi pogled, reč je o jednostavnom modelu koji harmonično prati liniju tela, ali gornji deo krije najzanimljiviji momenat – halter izrez sa tankom bretelom oko vrata i dekolteom čiji su rubovi ukrašeni crnim perjem. Upravo taj neobičan finiš daje karakter celom stajlingu: perje unosi dozu teatralnosti, ali ne narušava elegantnu siluetu i gotovo minimalističku estetiku. Isti ukrasi našli su se i na cipelama. Pamela Anderson ništa ne prepušta slučaju, a za ovu priliku odabrala je kreaciju kuće Carolina Herrera iz kolekcije proleće/leto 2027.

Pamela Anderson Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Šou za sebe napravila je bela satenska torba sa tufnicama. Ovaj retro detalj uneo je razigranost u strogu crnu kombinaciju, a ujedno je poslužio kao savršen kontrast. Nema oversized ogrlica, upadljivog nakita, ni gomile aksesoara – nekadašnja seks bomba dobro zna kada se treba voditi mantrom da je manje zapravo više, pogotovo na glamuroznim ceremonijama gde je moda u prvom planu.

Posebnu čar izdanju dala je frizura. Platinastoplava kosa, njen zaštitni znak, bila je oblikovana u kratke, raskošne lokne, podignute i začešljane tako da podsećaju na frizure filmskih diva iz zlatnog doba Holivuda. Upravo to je stil na kojem, reklo bi se, u poslednje vreme insistira kad god ima prostora da ga oživi – setite se samo onog sjajnog jesenjeg travel autfita koji je nedavno predstavila.

Pamela Anderson Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Uz nežnu šminku, ružičasti karmin i naglašene trepavice, Pamela Anderson izgledala je kao da je upravo sišla sa stranica nekog starog modnog editorijala.

Jasno, to više nije ona "čuvarka plaže" iz devedesetih, za čijim je naglašenim seksepilom pola planete gubilo glavu. Danas ima drugačije adute, ostavljajući mesta i za razigranost, i za odvažnost, ali bez potrebe da bilo kome nešto dokazuje. Na CFDA Fashion Awards pokazala je da se stil ne meri ni godinama, ni brojem upečatljivih komada, a sa elegantnom crnom haljinom zvezda njenog kalibra jednostavno nije mogla da pogreši.

(Kurir.rs/Žena)

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