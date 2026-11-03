Samo što je napunila 18

Samo što je napunila 18

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Nakon ročišta održanog 2. novembra, sudija Višeg suda u Los Anđelesu Virdžinija Kini zvanično je odobrila zahtev za promenu imena. Najmlađa ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita već je uklonila očevo prezime iz dokumenata, pa se umesto Vivijen Maršelin Džoli-Pit sada zvanično zove Vivijen Maršelin Džoli.

Bred Pit Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

"Lični razlozi" i četvrto dete koje se odreklo očevog prezimena

Vivijen je zahtev za zvaničnu promenu prezimena podnela još u julu ove godine, a u sudskim dokumentima kratko je navela "lične razloge". Time je postala četvrto dete slavnog glumačkog para koje više ne nosi Pitovo prezime.

Pre nje, očevog prezimena odrekli su se Medoks (25), Zahara (21) i Šajlo (20), koji koriste samo majčino prezime. Šajlo je prezime i zakonski promenila u Džoli 2024. godine. Bivši supružnici imaju ukupno šestoro dece: pored pomenutih, tu su i Paks (22) i Vivijenin brat blizanac Noks (18).

Zahara,Vivijen i Šajlo Foto: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Porodična drama traje od 2016. godine

Anđelina Džoli podnela je zahtev za razvod 2016. godine, svega dve godine nakon venčanja, optuživši glumca za nasilje prema jednom od njihove dece tokom putovanja privatnim avionom.

Navode su istraživali FBI i Služba za decu i porodicu okruga Los Anđeles (DCFS), ali su istrage završene bez podizanja optužnice protiv Pita. Iako su od 2019. godine zakonski imali status samaca, postupak razvoda nastavljen je i nakon toga, a sporazum o razvodu postignut je krajem 2024. godine.

Bred Pit i Anđelina Džoli sa decom Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Rat oko luksuznog imanja i vinarije

Sukob nekadašnjih supružnika nije završen razvodom. Njih dvoje i dalje vode sudski spor oko francuskog imanja i vinarije Château Miraval, čija se vrednost procenjuje na 164 miliona dolara.

Pit je 2022. godine tužio Anđelinu zbog prodaje njenog udela od 50 odsto kompaniji Tenute del Mondo bez njegove saglasnosti, tvrdeći da je time prekršila njihov raniji dogovor. Džolijeva je uzvratila protivtužbom, optužujući bivšeg supruga da protiv nje vodi osvetničku kampanju.

Vinarija Šato Miraval Foto: Profimedia

Sud u Kaliforniji doneo je nekoliko odluka u Pitovu korist, a njegov pravni tim traži uvid u Anđelinine finansijske i poreske izveštaje od 2017. godine, čemu se njeni advokati oštro protive.

(Kurir.rs/Žena)

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