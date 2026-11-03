Četvrti šamar za Breda Pita: Najmlađa ćerka Vivijen zvanično izbrisala očevo prezime, sud odobrio!
- Sud u Los Anđelesu odobrio je zahtev Vivijen Džoli da zvanično ukloni Pitovo prezime i sada se vodi kao Vivijen Maršelin Džoli.
- Najmlađa ćerka Breda Pita i Anđeline Džoli navela je 'lične razloge', a postala je četvrto njihovo dete koje više ne nosi očevo prezime.
Nakon ročišta održanog 2. novembra, sudija Višeg suda u Los Anđelesu Virdžinija Kini zvanično je odobrila zahtev za promenu imena. Najmlađa ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita već je uklonila očevo prezime iz dokumenata, pa se umesto Vivijen Maršelin Džoli-Pit sada zvanično zove Vivijen Maršelin Džoli.
"Lični razlozi" i četvrto dete koje se odreklo očevog prezimena
Vivijen je zahtev za zvaničnu promenu prezimena podnela još u julu ove godine, a u sudskim dokumentima kratko je navela "lične razloge". Time je postala četvrto dete slavnog glumačkog para koje više ne nosi Pitovo prezime.
Pre nje, očevog prezimena odrekli su se Medoks (25), Zahara (21) i Šajlo (20), koji koriste samo majčino prezime. Šajlo je prezime i zakonski promenila u Džoli 2024. godine. Bivši supružnici imaju ukupno šestoro dece: pored pomenutih, tu su i Paks (22) i Vivijenin brat blizanac Noks (18).
Porodična drama traje od 2016. godine
Anđelina Džoli podnela je zahtev za razvod 2016. godine, svega dve godine nakon venčanja, optuživši glumca za nasilje prema jednom od njihove dece tokom putovanja privatnim avionom.
Navode su istraživali FBI i Služba za decu i porodicu okruga Los Anđeles (DCFS), ali su istrage završene bez podizanja optužnice protiv Pita. Iako su od 2019. godine zakonski imali status samaca, postupak razvoda nastavljen je i nakon toga, a sporazum o razvodu postignut je krajem 2024. godine.
Rat oko luksuznog imanja i vinarije
Sukob nekadašnjih supružnika nije završen razvodom. Njih dvoje i dalje vode sudski spor oko francuskog imanja i vinarije Château Miraval, čija se vrednost procenjuje na 164 miliona dolara.
Pit je 2022. godine tužio Anđelinu zbog prodaje njenog udela od 50 odsto kompaniji Tenute del Mondo bez njegove saglasnosti, tvrdeći da je time prekršila njihov raniji dogovor. Džolijeva je uzvratila protivtužbom, optužujući bivšeg supruga da protiv nje vodi osvetničku kampanju.
Sud u Kaliforniji doneo je nekoliko odluka u Pitovu korist, a njegov pravni tim traži uvid u Anđelinine finansijske i poreske izveštaje od 2017. godine, čemu se njeni advokati oštro protive.
(Kurir.rs/Žena)
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