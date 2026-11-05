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Jedan od retkih trenutaka kada je Ana Vintur otvoreno govorila o svojim očima dogodio se u aprilu 2019. godine, kada je gostovala u emisiji novinarke Kristijan Amanpur. Čim je sela pred kamere, voditeljka je primetila da ponovo nosi svoje prepoznatljive tamne naočare, pa je odlučila da je direktno pita ono što je godinama zanimalo javnost: zašto ih ne skida čak ni tokom televizijskih intervjua i razgovora u zatvorenom prostoru.

Odgovor koji je dobila bio je prilično neočekivan. Vintur je objasnila da je te nedelje bila veoma bolesna, ali i da je upravo imala operaciju oka. Zbog toga su joj naočare tog dana bile neophodne, a priznala je i da bi ih, da nije bilo zdravstvenih razloga, iz poštovanja prema emisiji verovatno skinula.

Ana Vintur na poslednjoj reviji Đorđa Armanija Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Ipak, razgovor se tu nije završio. Amanpur je podsetila da se Vintur sa tamnim staklima pojavljuje i u sasvim drugačijim okolnostima, na modnim revijama, u prvom redu pored najpoznatijih ljudi sveta, pa čak i tokom susreta sa britanskom kraljevskom porodicom.Bilo je jasno da operacija oka nije jedino objašnjenje za njenu dugogodišnju naviku.

Urednica Vogue-a tada je objasnila da su joj naočare izuzetno korisne jer sprečavaju druge da pročitaju njene misli. Kako je rekla, ljudi ne mogu lako da procene šta misli ili kakvu reakciju ima na ono što se dešava oko nje. Osim toga, pomažu joj kada je umorna ili pospana, a vremenom su postale toliko važan deo njenog identiteta da ih je opisala gotovo kao neku vrstu oslonca.

1/7 Vidi galeriju Ana Vintur Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Kakvu je operaciju imala?

Upravo je ovo pitanje koje je godinama izazivalo interesovanje javnosti, ali Ana Vintur nije ponudila mnogo detalja. Nije otkrila da li je u pitanju bila operacija zbog dioptrije, katarakte, nekog drugog problema sa vidom ili zahvat koji je imala iz sasvim drugačijih razloga. Takođe, nije govorila o tome da li je operacija bila rutinska, koliko je trajao oporavak niti da li je nakon nje imala bilo kakve posledice. Jedino što je pouzdano poznato jeste da je sama potvrdila da je imala operaciju oka neposredno pre intervjua u aprilu 2019. godine.

Ana Vintur Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ipak, zanimljiv dodatak ovoj priči pojavio se nekoliko godina kasnije. Novinarka Lauren Indvik, koja je 2023. godine razgovarala sa Vintur za medijsku kuću CNBC, odnosno CNA Luxury, primetila je da urednica Voguea nosi svoje crne Šanel naočare čak i u prilično slabo osvetljenom restoranu. U tekstu je navela da joj je jedan član Anine porodice ranije rekao da su naočare sa dioptrijom i da bez njih ne vidi dobro. Ovaj detalj dodatno objašnjava zašto naočare za nju možda nisu samo modni izbor. Iako ih javnost doživljava kao sunčane naočare, postoje navodi da su u pitanju stakla sa dioptrijom, koja joj pomažu u svakodnevnom funkcionisanju.

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