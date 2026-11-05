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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem pokušava da uteši Fariju Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 110. epizode

Farija se suočava sa teškim posledicama gubitka deteta, a lekarske prognoze dodatno produbljuju njen očaj. Uverena da više nikada neće moći da postane majka, gubi nadu i ne zna kako da nastavi dalje. Kosem staje uz nju i pokušava da je uteši, podsećajući je da vreme može da ublaži i najveću bol, ali Farija teško pronalazi snagu da se izbori sa tragedijom. U međuvremenu, Ajše se suočava sa strahom da bi njena umešanost u napad na princezu mogla da bude otkrivena.

Dok Kemankeš-aga ispituje one koji bi mogli da razotkriju istinu, Ajše shvata da joj preti ozbiljna opasnost. Odlučuje da zatraži pomoć od Gulbahar, koja joj obećava da će se pobrinuti da oni koji znaju za njenu naredbu zauvek zaćute. Međutim, Farija ne namerava da odustane od potrage za osobom koja stoji iza napada. Kada joj Kosem pokaže uhvaćene napadače, princeza tvrdi pravda nije zadovoljena i otvoreno traži da se kazni nalogodavac.

Napadači na Fariju su kažnjeni Foto: umut volkan kincir

Dok je Kosem zabrinuta za Ibrahimovo stanje, koji dane provodi u strahu u svojim odajama, sultan Murat ostvaruje novu vojnu pobedu osvajanjem tvrđave Pergam. Pred okupljenim pašama, begovima i vojnicima sprovodi izdajnika Ilijas-pašu i jasno poručuje kakva sudbina čeka svakoga ko izda njega i njegovu dinastiju. Ipak, vest o napadu na Fariju menja njegove planove. Dok se u palati nastavlja istraga za otkrivanje krivaca, Murat odlučuje da se odmah vrati, zabrinut za ženu koju voli.

Istovremeno, Ibrahim, Gevherhan i Atike, uprkos strahu od posledica, uspevaju da posete zatočenog Kasima, koji sve teže podnosi izolaciju. S druge strane, po povratku u prestonicu Murat konačno dolazi do Farije, koja mu priznaje da je izgubila svaku nadu da će ikada ponovo imati decu. Sultan pokušava da je uteši i stavlja joj do znanja da mu je najvažnije to što je živa i pored njega. Međutim, dok se njih dvoje bore sa bolom i posledicama tragedije, pitanje ko je zaista naredio napad i dalje ostaje bez odgovora.

Murat poručuje Fariji da će biti uz nju Foto: umut volkan kincir

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